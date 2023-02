Hofkok tiltalt for krænkelser

Ejeren af den hæderkronede Sallingsund Færgekro og tidligere samarbejdspartner til kongehuset, Jens-Peter Skov, skal en tur for retten, efter at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har besluttet at rejse tiltale mod restauratøren for at have overtrådt straffelovens paragraf 232, stk. 1, om blufærdighedskrænkelse.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er Jens-Peter Skov bl.a. tiltalt for at have befamlet to mandlige ansatte på hofterne og numsen og for at have taget faste greb om deres baller.

Tiltalen kommer, efter at Ekstra Bladet i løbet af sommeren gennem en lang række artikler kunne afsløre, hvordan Jens-Peter Skov ifølge en stribe tidligere ansatte havde udsat dem for grænseoverskridende adfærd gennem årtier.

Forsvarsadvokat Rasmus Amandusson oplyser, at Jens-Peter Skov nægter sig skyldig i anklagerne.

Den værste sag

Skeletterne begyndte for alvor at vælte ud af køkkenskabene på Sallingsund Færgekro, da Ekstra Bladet 19. juni første gang kunne fortælle, hvordan Jens-Peter Skov ifølge 17 tidligere ansatte og elever i årevis havde udsat dem for seksuel chikane og psykisk terror.

En historie, som brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer allerede på det tidspunkt kaldte for den værste sag, de havde set.

Sidenhen fortalte yderligere 20 tidligere ansatte og elever, at også de havde været udsat for grove krænkelser begået af Jens-Peter Skov.

Jens-Peter Skov erindrede ikke selv de mange konkrete episoder, som Ekstra Bladet forelagde ham i forbindelse med dækningen i sommer, men han benægtede heller ikke, at de var sket.

- Jeg er sammen med dem (de ansatte, red.) hele tiden, og det har jo været dem, der har lagt op til mange af de her ting. Der er en tone i et hus som vores, men ikke sådan, at det er ubehageligt, og jeg beklager da dybt, hvis nogen mener, at det har det været, udtalte Jens-Peter Skov.

Jens-Peter Skov benægtede dog, at han skulle have haft én eneste fagforeningssag vedrørende arbejdsmiljøet på kroen.

Det passede dog ikke, idet han allerede i 2009 blev meldt til 3F for at have udsat en 19-årig kokkeelev for grov sexchikane.

Det viste dokumenter, som Ekstra Bladet kom i besiddelse af:

To tilfælde

Det vides endnu ikke, hvornår sagen forventes at skulle for retten.

Ifølge anklageskriftet er Jens-Peter Skov konkret tiltalt for gentagne gange bl.a. at have befølt en ansat på hofterne og numsen, taget et fast greb om hans baller, kysset ham på halsen og bidt ham i øret.

I det andet tilfælde er Jens-Peter Skov tiltalt for gentagne gange at have befølt en ansat på numsen og øreflipperne, taget et fast greb om hans baller, ligesom Jens-Peter Skov ifølge anklageskriftet flere gange skulle have taget fat om den ansatte bagfra og have presset ham ind til sig.

Straffen for blufærdighedskrænkelse er bøde eller fængsel i op til to år, hvis forholdet er begået over for en person over 15 år. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel.

Ekstra Bladet har bedt Jens-Peter Skov om en kommentar til tiltalen.

Han er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.