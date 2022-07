Hofkok ude af bestyrelse

Først tog brancheorganisationerne afstand, så kappede kongehuset båndene – og nu kan den skandaleramte kroejer Jens-Peter Skov heller ikke længere bryste sig af at bestride tillidsposter i hverken Morsø Turistforening eller Erhvervsskolen i Viborg.

Således oplyser turistforeningens formand, Thea Michaela Koch, til Ekstra Bladet, at kromanden har valgt at give afkald på sin bestyrelsespost der.

- Jeg kan bekræfte, at Jens-Peter Skov har valgt at trække sig som aktivt medlem af bestyrelsen, lyder det således kortfattet fra turistforeningens formand.

Den danske kongefamilie har gennem generationer været faste kunder på Sallingsund Færgekro, ligesom Jens-Peter Skov siden 1995 har stået i spidsen for serveringen til en lang række af deres arrangementer, herunder kongehusets sommerfester, juletafler, diverse statsmiddage, prinsgemalens jagtselskaber, dronningens 70-års fødselsdag og prins Joachims bryllup med grevinde Alexandra. Det fik dog en brat afslutning i forbindelse med Ekstra Bladets afsløringer. Foto: Bo Lehm/Nordjyske

Kom foreningen i forkøbet

Jens-Peter Skovs exit fra turistforeningen sker, i kølvandet på at Ekstra Bladet gennem længere tid har afsløret, hvordan kroejeren ifølge 37 tidligere medarbejdere og elever i årevis har udsat dem for seksuelle, psykiske og voldelige krænkelser, til trods for at han allerede tilbage i 2009 blev meldt til 3F for at have udsat en 19-årig mandlig kokkeelev for grov sexchikane:

Morsø Turistforening oplyste i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at man ville indkalde bestyrelsen til et møde, hvor man ville ’drøfte medlemmernes holdning til kromandens fortsatte virke i foreningen’.

Dette nåede dog aldrig at komme i stand, før Jens-Peter Skov altså selv nåede at trække splitten.

- Nej, han kom os i forkøbet, så det var egentlig nemt nok, siger Thea Michala Koch.

Trækker sig fra erhvervsskole

Jens-Peter Skov bekræfter i en sms til Ekstra Bladet, at han har valgt at trække sig fra turistforeningens bestyrelse.

- Jeg mener nok, at jeg gennem mange år har deltaget og bidraget, og med en del nye i bestyrelsen er det måske sundt med andre synspunkter, skriver han.

På spørgsmålet, hvorvidt han har trukket sig fra flere tillidsposter, lyder svaret, at han ligeledes har valgt at opgive sin plads i 'advisory boardet' for gastronomi og sundhed på Mercantec, som er en erhvervsskole i Viborg.

- Ikke fordi der har været mange møder, jeg tror, at jeg har deltaget i et eller to, men for at skolen kan få en ny repræsentant ind - sagen taget i betragtning, lyder det fra Jens-Peter Skov, der tilføjer, at han dermed ikke bestrider flere tillidsposter.