Hofkokken om elev: - Han var kælent anlagt

En 16-årig kokkeelev var selv ’meget kælent anlagt’, og klask i røven på unge ansatte på Sallingsund Færgekro skete ’midt i en eller anden sjov ting’.

I hvert fald hvis man spørger ejeren af den anerkendte kro og mangeårig samarbejdspartner med kongehuset, den 64-årige Jens-Peter Skov.

Ekstra Bladet har søndag afsløret, hvordan kroejeren i årevis har udsat stribevis af ansatte for seksuel chikane og det, som flere beskriver som psykisk terror. Her fortæller en række tidligere medarbejdere, hvordan Jens-Peter Skov blandt andet har krammet dem inderligt bagfra, klappet og nusset dem på ballerne, bidt dem i øreflippen og givet uopfordret kropsmassage.

Jens-Peter Skov har drevet Sallingsund Færgekro i 32 år. Ekstra Bladet har talt med medarbejdere, der har følt sig krænket allerede for 26 år siden. Foto: TV MIDTVEST

En af de tidligere ansatte, der står frem med sin oplevelse, er 22-årige Andreas Jensen. Allerede på sin første dag som 16-årig oplevede han, at Jens-Peter Skov sneg sig op på ham bag fra, tog ham om hofterne og spurgte, om han fandt handlingen grænseoverskridende.

- Andreas har altid været meget kælent anlagt, siger den 64-årige restauratør, da Ekstra Bladet forelægger ham den unge kokkeelevs oplevelse.

- Hvad vil det sige, at en dreng på 16 år er kælent anlagt?

- Der er jo nogle, der er socialt anlagt og til krammere og sådan noget der. Jeg mener ikke, at jeg har gjort det der, men det siger han jo. Så det må jeg jo så have gjort. Det er beklageligt, siger Jens-Peter Skov.

Ekstra Bladet har foreholdt Andreas Jensen den udmelding, og han forklarer, at han på ingen måde kan genkende sig selv i den beskrivelse.

Andreas Jensen fortæller, at han blev raget på næsten dagligt. Han husker blandt andet, hvordan Jens-Peter Skov stak en champagneflaske op bagi på ham, mens han skar pålæg. Foto: Ernst van Norde

Tilskriver det faget

Selv tilskriver den 64-årige restauratør, hvad de tidligere medarbejdere beskriver som krænkende adfærd, kulturen i kokkefaget.

- Det er sådan, tonen måske er i den her branche. Det er der ikke noget ondt i. Men man skal selvfølgelig ikke genere nogen med det, men når de fleste er med på det, som jeg kan høre, de er i hvert fald, så skal jeg jo ikke gå hen og diktere, siger kroejeren.

Hos de tidligere ansatte lyder der andre toner. Ingen af dem fortæller, at de frivilligt har ladet sig massere eller kramme eller har lagt op til vininvitationer i privaten eller lignende fra deres chef.

- Er det på intet tidspunkt faldet dig ind, at unge 16-20-årige drenge/mænd på ingen måde synes, at det er særlig rart eller sjovt, at deres øverste chef, indehaver af kroen, der kan åbne så mange døre for dem og i øvrigt er 40 år ældre end dem, går og gør de her ting?

- Jo, det kan man jo sige, når du vender den sådan. Det daglige har bare været på en anden måde, så jeg kan ikke andet end at sige det.

Her ses det, hvordan Jens-Peter Skov uopfordret udsætter en tidligere kokkeelev for massage. Ekstra Bladet har talt med både kokkeeleven og personen, der har taget billedet. Begge bekræfter, at eleven ikke havde lagt op til, at kromanden skulle røre ved ham. Privatfoto.

'Blandt de værste'

Jens-Peter Skov er overrasket over, at Ekstra Bladet har talt med hele 17 tidligere medarbejdere, der fortæller om seksuelle krænkelser på kroen. Han mener i stedet, at nogle af dem, der står frem, har været med til at skabe kulturen og tonen på kroen.

- De her fire, som nu måske har udtalt sig, og som har forladt mig, de har været blandt de værste med seksuelle krænkelser. Hvis man skal tale deres sprog, så er det gået meget, meget op i pik og patter.

Derudover mener han ikke, at han er blevet gjort opmærksom på problematikken af sine medarbejdere, eller at de har sagt fra over for ham.

- Hvis de er så sikre, så forstår jeg ikke, hvorfor de ikke samlet siger nogle ting, som de vil have lavet om. Der er jo ikke nogen, der har sagt noget til mig, at det skulle laves om, siger restauratøren.

- Jeg er ked af, hvis nogen ikke har sagt fra. Det gør ondt, for det kunne selvfølgelig have stoppet noget.

Jens-Peter Skov har siden 1995 haft tætte forbindelser til det danske kongehus. Her ses regentparret, der besøgte Sallingsund Færgekro på deres sommertogt i 2014. Foto: Nordjyske/Bo Lehm

Ifølge flere tidligere ansatte blev Jens-Peter Skov dog opfarende over for dem, når de netop sagde fra, hvilket flere af dem altså fortæller, at de har forsøgt.

Omvendt bebrejder kroejeren dem heller ikke for at sidde tilbage med en oplevelse af, at de er blevet krænket seksuelt.

- Det må teknisk set være min skyld, at jeg ikke har været dygtig nok til at opfatte det eller har tænkt over, hvad jeg gør, siger Jens-Peter Skov og beklager hans opførsel gennem årene.

