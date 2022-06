Hofkoks tidligere elev: ’Han udnyttede min seksuelle hemmelighed’

En tidligere kokkeelev fortæller, hvordan han som 17-årig efter halvandet års læretid under den profilerede kroejer 64-årige Jens-Peter Skov, var så psykisk og fysisk medtaget, at han til sidst måtte indlægges

Det, der virkede som en gylden chance for at føre en barnedrøm om at blive kok ud i livet hos en af restaurationsbranchens helt store spillere, endte for fem år siden med katastrofale følger for en på det tidspunkt 17-årig dreng.

- Mit halvandet år på Sallingsund (Færgekro, red.) var vitterligt halvandet år i helvede.