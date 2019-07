Hofterne måler 2,4 meter: - Man bør bygge større huse

Mikel Ruffinelli mener, hun har verdens bredeste hofter, som måler svimlende 2,4 meter i omkreds. Nu fortæller hun i en dokumentar, som Barcroft TV har lavet, hvordan hendes liv hænger sammen.

Her kan man tydeligt se, hvad hun bærer rundt på. Foto: Barcroft TV

Den 39-årige amerikaner, der bor i Los Angeles, er vant til, at folk kigger en ekstra gang på hende, når hun bevæger sig ud fra sit hjem. Men det er hun fuldstændig ligeglad med.

- Jeg elsker mine kurver og mine hofter. De gør mig unik, fortæller hun til mediet.

Men selvom hun er glad for sit udseende, så stirrer fremmede på hende hele tiden.

- Jeg bliver ofte spurgt, om jeg har implantater i mine hofter. Der er ingen, som tror på, at det er fedt.

Ifølge den bredhoftede kvinde er hun født stor, og at det har angiveligt intet at gøre med, hvad hun spiser.

- I min familie har alle brede hofter, så det ligger i genere, siger Mikel Ruffinelli.

Det er ikke altid nemt at have så brede hofter. Foto: Barcroft TV

Kærlighed

Selvom hofterne altid har været forholdsvis store, så blev de endnu større, da hun blev mor første gang.

- Jeg tog først meget på, da jeg fødte mit første barn. Nu har jeg fire børn, og hofterne er bare blevet endnu større, fortæller Mikel Ruffinelli.

Hendes kæreste, Reggie Brooks, er vild med hendes hofter, men det var ikke det, som han faldt for.

- Der er mange, som fortæller mig, at de ikke tror på kærlighed ved første blik. Men det var tilfældet for os, siger kæresten.

Han påpeger også, han selv er en stor fyr, så han er vant til store former.

Parret elsker hinanden. Foto: Barcroft TV

39-årige Mikel Ruffinelli føler sig meget elsket af sin kæreste og fire børn, men hendes former besværliggør at leve et normalt liv.

Hun kan knapt nok begå sig i sit eget hjem, da der ikke er plads til hendes koloenorme hofter.

Når hun eksempelvis tager et bad, kan hun nemlig ikke lukke badekabinen, så der kommer vand overalt.

- Jeg synes, at man bør bygge større huse, så der er plads til alle. Jeg kan ikke være der, siger hun.

Der er ikke plads til Mikel i badekabinen. Foto: Barcroft TV

Mikel Ruffinelli har for mange år siden erkendt, at hun nok aldrig bliver helt tynd. Og i en by som Los Angeles, hvor skønhedsidealer fylder meget, har hun fundet sin plads.

- Jeg føler mig meget feminin, og jeg kunne aldrig finde på at lave om på sig selv, bare fordi andre ikke kan lide mig. Jeg vil ikke være tynd for andres skyld og være utilfreds med mig selv, fortæller hun.