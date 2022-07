Et mindre udslip af ammoniak i Hørsholm Svømmehal betyder, at Nordsjællands Politi er til stede og beder folk om at respektere afspærringen på stedet. Politiet beder også om, at man holder afstand.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Hvis man oplever ubehag i forbindelse med udslippet, skal man kontakte 1813.

Ekstra Bladet følger sagen...