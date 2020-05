Hold afstand! Politiet indsætter ekstra bemanding over hele landet

Flere politikredse har indsat ekstra bemanding for at holde øje med danskerne i weekenden

Solen skinner, og det er endelig weekend. En kombination, der normalt lokker danskerne udenfor.

Måske netop derfor har politiet valgt at sætte ekstra ind denne lørdag, hvor det igen er tilladt at opholde sig på Islands Brygge efter et opholdsforbud, men hvor vi fortsat opfordres til at holde godt med afstand til hinanden.

Men det er ikke blot i København, at politiet holder øje med dig.

'Vi har ekstra patruljer på gaden for at sikre tryghed, orden og afstand', skriver Nordsjællands Politis vagtchef på Twitter.

Også i Jylland har politiet tilføjet ekstra hænder denne lørdag.

'Skal du ud i weekenden? Så er der god mulighed for, at vi ses. Vi fører opsyn og er til stede med ekstra mandskab i hele kredsen. Bødeblokken er med, men vi vil helst beholde den i lommen. Så husk at holde afstand og passe på hinanden', skriver Østjyllands Politi.

I det mere vestlige Jylland er politiet også til stede, men her er tonen en anelse mere venlig, og bødeblokken bliver ikke nævnt.

'Godmorgen. Vi er her fra morgenstunden ude med vores patruljer, hvor vi fører opsyn med butikker, havne og seværdigheder i kredsen. Vi glæder os til at møde jer derude med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tankerne. Rigtig god dag til jer, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.