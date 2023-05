Hold da op: Her slog de varmerekord

For bornholmerne har tirsdagen formentlig været en dag til glemmebogen.

Men bor man langs kysten ved Vadehavet i det sydvestlige Danmark har dagen i hvert fald på ét punkt været en af de bedre.

Her har man nemlig haft hele 21,6 grader, hvilket betyder, at i dag 9. maj er årets varmeste dag.

Sådan skriver DMI tirsdag eftermiddag i et tweet. Ved Hammerodde - Bornholms nordligste punkt - havde man til gengæld kun 11,4 grader, lyder det videre.

Regn på vej

Tirsdag er regnen dog også kommet ind over landet flere steder.

Trods lidt nedbør her og der bliver det stadig nogenlunde pæne temperaturer, og arbejdsugen ud kan man forvente op mod 16 grader de fleste steder i landet.

Fredag skulle det meste af nedbøren have trukket sig, og her tegner det til at blive en pæn dag at gå på weekend på.

- Temperaturen kommer til at ligge mellem 11 og 18 grader i løbet af fredag, siger Andy Ahumada, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Et højtryk over Baltikum og det vestlige Rusland bevæger sig i øjeblikket langsomt mod øst, og det medbringer en strøm af tør og efterhånden lunere luft.

- Det højtryk, vi har over Baltikum og Rusland, har tendens til at stoppe for fronter, som normalt bevæger sig ind over Danmark. Men i løbet af ugen begynder det her højtryk at bevæge sig østpå, og det giver jo plads til fronter som den, der kommer her tirsdag, siger Andy Ahumada.

Onsdag bliver ligeledes med regn, der fortsætter i bygeform torsdag, inden solen for alvor kigger frem igen fredag.

Nattetemperaturerne bliver i løbet af ugen mellem 4 og 11 grader.