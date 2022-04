Hold på hat og briller: Mere nedbør end i hele marts

Hvis du vil skånes mod at læse om elendigt dansk vejr, så eksisterer der heldigvis andre spændende nyhedsartikler, du kan kaste dig over.

For det er en grå, våd og blæsende mandag, vi har i vente - faktisk vil der i dag falde mere nedbør end der gjorde i hele marts.

Og regnen kommer til at falde i store dele af landet.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen.

- Vi forventer 8-15 millimeter, så det bliver en våd affære. Det er et større nedbørsområde med lokale udsving.

Hold på hat og briller

Ikke nok med udsigten til regn, så vil der også blæse en kraftig vind fra vest.

- Man skal holde på hat og briller, hvis man har den slags ting, for det bliver en blæsende affære. Stedvis med vindstød af stormstyrke.

- Det er især i den sydlige del af Danmark, hvor vinden kan komme op på stormstyrke, men jeg kan ikke afvise, at man hen på eftermiddagen og aftenen kan nå det samme i det nordvestlige Jylland tæt på kysterne, siger Jesper Eriksen.

Chance for slud

Ud over den kraftige vind og den store mængde nedbør er der også ret lave temperaturer i vente, og det kan betyde, at noget af nedbøren kan falde som slud.

- Det meste nedbør vil falde som regn, men der er kortvarigt mulighed for slud.

Han fortæller, at den største chance for hvidt nedbør er på Bornholm, hvor temperaturen er noget lavere end landsgennemsnittet.

Således opløftet.