Hold til højre: - Vi styrer kundernes trafik

Selv om konfirmandernes blå mandag med bugnende tegnebøger, der brænder i lommerne, er aflyst dette forår, så er der alligevel inviteret til forbrugsfest over hele landet, når detailhandlen på mandag 11. maj igen må slå dørene op.

Dog får den kriblende shoppetrang, der har ligget i dvale i henved to måneder, ikke lov til at boltre sig frit, for der vil være mange regler og retningslinjer for både butikker og kunder, som skal overholdes.

Jesper Andreasen melder 'klar' til genåbningen af Rødovre Centrum fra på mandag. Arkivfoto: Anthon Unger

- Vi glæder os til at åbne fuldt igen, Vi er helt klar og bevæbnet med masser af håndsprit, siger administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen.

Han får opbakning fra Nordjylland, hvor centerchef i Aalborg Storcenter, Preben Bjerregaard, næsten ikke kan vente med at komme ud over stepperne igen.

- Vi har fuldstændig styr på det. Vi glæder os bare så meget til at komme igang, siger han.

Der har været støvsuget for mennesker i Aalborg Storcenter de seneste to måneder. De er 'fuldstændig klar' til at åbne igen på mandag. Foto: René Schütze.

Øget ventilation

I indkøbscentret Field's i København er der hængt håndvasksvejledninger op, der vil blive udført hyppigere rengøring end normalt, og brugen af ventilation i centret bliver øget for at sikre frisk luft, skriver de på deres hjemmeside.

I Field's i København bliver der skruet op for ventilationsanlæggene, så der er frisk luft til kunderne. Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Field's. Arkivfoto: Linda Johansen

På gulvet vil være klistermærker, der sørger for afstand mellem kunderne.

Højre om

Det vil der også på gulvet i Rødovre Centrum og i Aalborg Storcenter, men her går man endnu længere og laver 'ensretninger' på gangene.

- Vi har et mantra, der hedder: hold til højre. På den måde undgår vi trafikpropper og sammenstød, siger en forventningsfuld Aalborg-centerchef.

- Vi sætter afspærringsbånd op, der styrer kundernes trafik, så alle går i højre side af gangene, siger Jesper Andreasen, som fortæller, at de i Rødovre Centrum har 24 indgange, der er bemandet med vagter.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Rødovre Centrum har en live-tæller på hjemmesiden, hvor man hele tiden kan følge med i, hvor mange kunder, der er i centret, og hvor meget plads hver enkelt kunder har. - Det er smart og kan give en stor tryghed, siger direktør Jesper Andreasen. Arkivfoto: Janus Engel

Tællesystem

- Kontrollerer de så, hvor mange kunder, der må gå ind og kan smide folk væk, hvis der er for mange?

- Nej, det er umuligt at koordinere på den måde. Men vi har et automatisk tællesystem, som gør, at der hele tiden er styr på, om der er for mange mennesker i centret.

- Det anser jeg dog for højst usandsynligt. Vi kan være 5600 mennesker, og det er vi måske i nærheden af på Black Friday - ellers aldrig, siger Rødovre-direktøren.

Retningslinjerne som hele detailhandlen skal følge, hvis de vil åbne igen fra på mandag, er udstukket af Erhvervsministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed.

Generelle regler

Generelt gælder det for indkøbscentre og stormagasiner på mindre end 2000 kvadratmeter, at de maksimalt bør tillade adgang for en person per fire kvadratmeter gulvareal.

Et eksempel på et stormagasin er Magasin (Debenhams), Illum eller Illums Bolighus.

De lidt større shoppingcentre og stormagasiner på mellem 2000 og 4999 kvadratmeter bør maksimalt tillade en person per otte kvadratmeter indendørs gulvareal.

Indkøbscentre og stormagasiner på mellem 5000 og 9999 kvadratmeter bør maksimalt tillade en person per 10 kvadratmeter.

Magasin er et 'stormagasin' og er underlagt samme retningslinjer som de indkøbscentrene. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Og de helt store steder - som Rosengårdscentret ved Odense, Field's i København, Bruuns Galleri i Aarhus, Fisketorvet i København, Rødovre Centrum etc. - bør højst tillade en person per 20 kvadratmeter.

Dog er det fælles, at dagligvarebutikkers areal og antal tilladte personer ikke tæller med i opgørelsen. Det vil sige, at kunderne i Føtex på Fisketorvet, samt Føtex' areal, ikke er en del af ligningen for, hvor mange mennesker, der må blive lukket ind på Fisketorvet.

Undgå kø og flaskehalse

Indkøbscentrene og stormagasinerne anbefales i retningslinjer at indrette sig på en måde, hvor smittefaren minimeres. Det skal være muligt at holde afstand, ligesom flaskehalse og 'ophobning' at mennesker på samme sted bør undgås.

Det enkelte center/stormagasin fastlægger egne retningslinjer for ophold. Det kan være i form af afstandsmarkering og advarsler og mærkning af, hvor flaskehalse kan opstå.

Det er centrenes ansvar at begrænse kødannelse.

Indkøbscentre og stormagasiner bør begrænse kødannelsen foran butikkerne i centret, og sikre to meters afstand mellem kunderne foran butikken, evt. i samarbejde med de enkelte butikker.

Butikker i storcentre og arkader skal overholde de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen.

Lounge, legeområder og andre fællesarealer skal holdes lukket for ophold.