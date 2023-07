Holder hastemøde om danske og svenske koranafbrændinger

En række koranafbrændinger i Danmark og Sverige har fået 57 muslimske lande til at organisere et hastemøde.

Det skriver det store spanske nyhedsbureau EFE.

En talsmand fra Irans udenrigsministerium siger i en udtalelse, at mødet skal finde sted virtuelt mandag den 31. juli.

Det får deltagelse af udenrigsministerierne fra de 57 lande, der er en del af Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC).

Mødet er arrangeret på baggrund af opfordringer fra både Irak og Iran.

Organisationen for Islamisk Samarbejde beskriver sig selv som den samlede stemme for den muslimske verden.

Organisationen består af 57 lande fra fire forskellige kontinenter.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og Stockholm.

Det har udløst stor vrede i den muslimske verden.

Utilfredsheden kulminerede i sidste uge, da Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, blev stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Senere forsøgte demonstranter igen at trænge ind i Bagdads ambassadeområde. Her skal Danmarks ambassade have været et mål.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har onsdag sagt, at ødelæggelser af Koranen er 'stødende' og 'en klar provokation'.

- Vi støtter fortsat religionsfrihed og ytringsfrihed alle steder, men ikke alt, der er lovligt, er etisk rigtigt, siger Josep Borrell i en udtalelse.

Den dansksvenske politiker Rasmus Paludan var i begyndelsen af året med til at puste gang i spændingerne. Det skete, da han i januar brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm.

Mandag i denne uge arrangerede gruppen Danske Patrioter en demonstration i København. Med et banner med ordene 'Fuck islam' demonstrerede to personer ved den irakiske ambassade.

Personerne stod foran ambassaden med kameraer, et dannebrogsflag og en bog, som blev revet i og smidt på jorden.

En livestream via Danske Patrioters facebookside viste en bog, der brændte. Ifølge Reuters blev der sat ild til Koranen under demonstrationen.