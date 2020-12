Holder vejret: Det er mit værste mareridt

Det er ikke bekræftet, men alle snakker om det.

Ekstra Bladet har tidligere i dag kunnet erfare, at de nuværende restriktioner, der gælder over det meste af landet, bliver udvidet, så de fra onsdag omfatter hele Danmark.

Det betyder blandt andet, at de store skoleelever sendes hjem, og at restaurant- og cafélivet bliver lukket ned.

For nogen bliver det en meget sort jul.

En selvstændigs mareridt

Der er i dag registreret yderligere 2992 smittede med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). Et smittetal, som bekymrer eksperterne.



For Francesco Bueti, ejer af tre italienske restauranter, er nyheden om mulig en nedlukning den værste meddelelse, han kunne få.

Francesco Bueti har arbejdet indenfor restauratørfaget i knap 40 år, og 2020 har været et år, som han aldrig, aldrig vil glemme. Foto: Anders Brohus

- Jeg holder vejret og krydser fingrene. Det ville være frygteligt, hvis vi skulle lukke.

Ekstra Bladet møder Francesco Bueti på hans restaurant Firenze i Haderslev. En restaurant, som han har ejet og drevet i 37 år.

- Det er byens ældste restaurant, siger Francesco Bueti stolt.

Udover Firenze i Haderslev har Francesco Bueti to restauranter i Skagen. Begge to var lukket ned under mink-krisen. Derfor føler den erfarne restauratør, at 2020 allerede har givet rigeligt med rap over nællerne.

- Da vi var lukket ned i Skagen sidst, var der ingen omsætning. Der kom ingen mennesker, der var nærmest ingen take-away - det var frygteligt.

Kedsomhed og rastløshed

Selvom Francesco Bueti er sikker på, at han som forretningsmand nok skal klare sig igennem krisen, er det stadig meget svært at forholde sig til endnu en mulig nedlukning.

I restauranten i Haderslev har Francesco Bueti mellem seks og nu ansatte. Nogle er faste og andre er løsgængere. Foto: Anders Brohus

- Jeg bliver rastløs og keder mig. Jeg er vant til at være i gang 12 -15 timer om dagen, og jeg elsker det, siger Francesco Bueti, der heller ikke står stille meget længere tid end 15 sekunder under Ekstra Bladets besøg.

Flere medier kan løbende erfare, hvad der de kommende dage vil komme til at ske. Blandt andet skriver TV2 Fyn at hele Fyn lukkes ned fra onsdag klokken 16.

Dog er der ikke offentlig meldt et pressemøde ud endnu.