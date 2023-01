Holder vildt ophørsudsalg: Her kan du spare op til 70 procent

Frem mod 9. februar kan man gå på tilbudsjagt i de 59 Aldi-butikker, som står til at lukke, oplyser den tyske gigant

9. februar er det slut med Aldi i Danmark.

I december kunne den tyske discountgigant oplyse, at de trækker sig fra det danske marked. Kæden har indgået en aftale med Rema 1000, som køber 114 Aldi-butikker samt tre logistikcentre.

Det betyder også, at hylderne skal tømmes hurtigst muligt i de resterende butikker, som Rema 1000 ikke overtager. Den kommende tid byder derfor på stort ophørsudsalg.

Tilbud i disse butikker

Der er tale om ophørsudsalg i 59 supermarkeder over hele landet, skriver Aldi på sin hjemmeside. Her kan man også se, hvilke butikker man i den kommende tid skal smutte på tilbudsjagt i.

'I de butikker, der lukker, vil der være ophørsudsalg. Det betyder, at vi ugen inden lukkedagen reducerer prisen på alle varer med hele 30%, 50% og 70%', skriver discountkæden.

Det bliver Aldi i Albertslund, som lukker først. Her drejer man nøglen om allerede 19. januar. Derfor kan man altså smutte til ophørsudsalg fra 12. januar og en uge frem.

De resterende 58 butikker lukker derefter frem mod skæringsdatoen 9. februar.

'En beklagelig beslutning'

Omkring 1600 af Aldis cirka 2800 medarbejdere vil overgå til Rema 1000. Derudover vil Rema 1000 'tilbyde en jobbørs for Aldi-medarbejdere, som ikke overgår til Rema 1000 som en del af transaktionen'.

Sådan lød det fra kæden, da man annoncerede lukningen på det danske marked:

'Efter nøje gennemgang af aktiviteterne i alle markeder har Aldi Nord truffet en vanskelig men nødvendig strategisk beslutning om at forlade det danske marked,' sagde Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark i pressemeddelelsen.

'Det er en beklagelig beslutning for mange af vores loyale og dygtige medarbejdere, som udgør rygraden i Aldis danske forretning, og vi vil gøre vores yderste for at sikre dem den bedst tænkelige fremtid.'