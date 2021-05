Holdt i hånd på dødslejet

Kirsten var syg og fik fred

Den tidligere radikale minister, Marianne Jelved nåede at sidde og kramme hænder og tale lidt med Kirsten Stallknecht et par dage, før den 83-årige fik fred for sin langvarige sygdom.

Marianne Jelved er glad for, at hun sad med Kirsten Stallknecht i nogle timer et par dage, før hun døde. Foto: Jonas Olufson

– Det er jeg taknemmelig for, siger hun og tilføjer:

– Kirsten skal begraves næste fredag i sin lokale kirke, men Poul Nyrup og jeg kommer ikke til at sidde der alene. Hele vores gamle firebande vil være der med os. Min mand, Jan, gik bort i ’17, Lone Dybkjær sov ind i ’20 og både Kirstens mand, Anker samt Palle Simonsen og hans kone, Kirsten er døde, men de vil være der alligevel. Hele firebanden vil tage en smuk afsked med et menneske, der var ordentlig, viste hensyn, hjalp sine venner og havde et vidunderligt humør. Det gør godt at tænke på.

Firebanden var på trods af dine store magtkoncentration, der var til stede i gruppen, et forum, hvor man kunne tale frit og have det ’hyle-skægt’.

– Kirsten nød at gøre noget godt for mennesker, hun kunne lide. Tænk f.eks at den travle kvinde kunne finde på at stå og håndpille en kæmpe skål bitte små fjordrejer til os. Jeg blev så imponeret. Og så underholdt hun os imens.

Jelved siger, at det var lidt synd, at Kirsten ikke kunne have sin elskede hund, Buster, hos sig. Men hun måtte opgive at have den hjemme, for hun havde ikke kræfter til at passe den. Derfor blev Buster givet bort til nogle mennesker, der nu passer godt på den.