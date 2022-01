Holdt katte i minkbure i frostvejr - det er lovligt

Det var et voldsomt syn, der mødte en lille gruppe dyrevenner, da de mellem jul og nytår trådte ind på en tidligere minkfarm i Løvel i Viborg Kommune. Fødevarestyrelsen havde få dage før fundet 70 ræve og 230 mink - begge arter er ulovlige at holde i Danmark - og gruppen ville nu tilbyde at frikøbe de ellers dødsdømte ræve.

Men der var ingen levende ræve at se på ejendommen. Til gengæld mødte der gæsterne et uventet syn: En række katte sad i minkburene i de åbne haller - i fem graders frost og uden læ. På farmen sad også store kaniner i bure, der er beregnet til ræve.

- Det var alle meget smukke katte - de fleste med blå øjne og flotte aftegninger. De sad i deres egen afføring og med en ubestemmelig klat, der skulle gøre det ud for at være foder, fortæller Valentina Crast. Hun er talsperson for gruppen De Glemte Danske Ræve, som siden besøget har skrevet om sagen og dokumenteret dyrenes forhold på farmen med både billeder og video.

Også adskillige døde katte og ræve med smadrede ansigter lå smidt i skraldespande og på den frosne jord på grunden.

Dagen før juleaften rykkede et hold fra Fødevarestyrelsens Veterinær Nord ud til den pågældende farm for at aflive de ulovlige mink. Foto: Ernst Van Norde

Måtte ikke hjælpe kattene

En lokal dyreværnsforening, MinVenKatten Hobro, hørte om sagen og kørte dagen efter dyrevennernes besøg til stedet for at tilbyde at overtage kattene. Men ejeren ønskede ikke at overdrage dyrene, og han ønskede ikke gæster på ejendommen. Derfor blev politiet tilkaldt.

- Vi nåede at lyse med lygter ind i hallerne og kunne se fire par øjne fra katte, der sad i burene. Politiet gik en runde med ejeren og kunne bekræfte, at der sad fire katte spærret inde, fortæller Anita Sønderup, formand for MinVenKatten Hobro, der også så mange andre katte, der løb løse rundt på grunden - hun anslår, at der var mindst 60 katte.

Efter et opkald til Fødevarestyrelsen vurderede politiet til hendes store overraskelse, at dyrevelfærdsloven ikke var overtrådt, og at derfor ikke ville gøre mere. Anita Sønderup måtte forlade stedet med uforrettet sag.

Ingen konsekvens

Folkene bag De Glemte Danske Ræve anmeldte ejeren af farmen til både Fødevarestyrelsen og politiet. Få dage senere besøgte Fødevarestyrelsen sammen med politiet stedet for at se på forholdene. Her fandt de ifølge styrelsen selv ingen dyr i bure, og de fandt ingen andre grunde til at sigte manden for overtrædelse af Dyrevelfærdsloven.

- Vi så ingen katte i bure og ingen døde dyr, da vi var på stedet. Der løb mange katte og kaniner rundt frit på grunden, men det er ikke ulovligt, siger Carsten Røjkjær Jensen, der er dyrlæge og sektionsleder hos Veterinær Nord under Fødevarestyrelsen. Han understreger, at man fra myndighederne kun har mulighed for at vurdere sagen ud fra det øjebliksbillede, man får, når man besøger stedet.

- Vi kan ikke sagsbehandle ud fra billeder og noget, vi ikke selv har set, siger han.

- Men er det ulovligt at holde katte i minkbure med trådnet under udendørs i frostvejr?

- Ikke som udgangspunkt. Hvis de holdes på en måde, der giver anledning til skade, så er det ulovligt. Det vil være en individuel vurdering. Men ellers er det ikke.

Ifølge sektionslederen er sagen om kattene derfor nu lukket fra myndighedernes side. På spørgsmålet om der vil blive fulgt op og efterfølgende lavet uanmeldte kontrolbesøg, lyder svaret:

- Vi må ikke bare tage ud og genere folk. Så hvis vi ikke får en konkret anmeldelse eller stedet bliver udpeget til besøg i en stikkontrol, så må vi ikke tage derud, når sagen er lukket.

- Men er det godt nok?

- Hvad er godt nok? Det er ikke alle regler, der overholdes alle steder, så på den måde er det ikke godt nok. Men vi kan jo ikke gå og stå på alle farme hver dag, siger han.

Carsten Røjkjær Jensen lover dog, at ’der bliver holdt øje med ham’.

- Det gør der med alle, tilføjer han.

Sagen om de 230 mink og 70 ulovligt holdt ræve på stedet bliver lige nu behandlet hos Fødevarestyrelsen, og Carsten Røjkjær Jensen regner med, at den sag sendes videre til politiet. Her handler det dog ikke om overtrædelse af dyrevelfærdsloven, men primært om overtrædelse af regler lavet i forbindelse med covid.

Trods flere forsøg har det ikke været muligt at komme i kontakt med ejeren af farmen. Ekstra Bladet ville gerne have spurgt ham, hvor dyrene kom fra, hvad han skulle bruge dem til, og hvorfor de sad i bure.