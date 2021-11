Holland lukkes delvist ned med hård kur i tre uger

Holland lukkes delvist ned - blandt andet med tidlig lukning af butikker og restauranter - i tre uger. Det meddeler landets premierminister, Mark Rutte, fredag aften.

Rutte siger på et pressemøde i Haag, at der er tale om 'en hård kur', som blandt andet vil gå ud over butikker, sport samt hotel- og restaurationsbranchen.

- I aften kommer vi med en meget ubehagelig meddelelse, som har meget ubehagelige og vidtrækkende følger, hed det i en tv-transmitteret tale fra regeringschefen.

- Der er tale om en hård kur i nogle få uger, fordi virusset er overalt - i hele landet, i alle sektorer og i alle aldre.

Nedlukningen er en uge længere, end sundhedsmyndighederne havde anbefalet.

Fra lørdag skal serveringssteder og butikker lukke klokken 18 - dog kan supermarkeder og butikker med basale fødevarer samt serveringssteder have åbent til klokken 20.

Befolkningen rådes til ikke at have mere end fire gæster på besøg og til at arbejde hjemmefra så meget som muligt. Fodboldkampe og anden sport skal afvikles uden publikum.

Torsdag blev der registreret en ny smitterekord i Holland med omkring 16.300 nye tilfælde.

Der er igen indført en regel om social afstand på 1,5 meter.

På hollandske hospitalers intensivafdelinger er presset så stort, at hospitaler advarer om indførelse af nødberedskab.

I juli undskyldte Rutte på et pressemøde for, at antallet af smittetilfælde var steget til et meget højt niveau efter en for hurtig genåbning.

- Vi udviste dårlig dømmekraft. Det fortryder vi og undskylder for, hed det i premierministerens undskyldning.