Holland vil bremse omikronspredning med julenedlukning

Holland vil indføre en nedlukning fra søndag morgen for at begrænse en ventet stigning i antallet af coronatilfælde på grund af omikronvarianten.

Det siger premierminister Mark Rutte på et pressemøde lørdag aften.

- Jeg står her og er trist til mode. For at opsummere det i en sætning: Holland lukker ned igen i morgen, siger Rutte.

Han oplyser blandt andet, at alle skoler skal lukke mandag. Det gælder mindst frem til 9. januar.

Derudover vil man blandt andet lukke barer, restauranter, museer, biografer og teatre fra søndag. Der lukkes også for butikker, der vurderes ikke at være essentielle. Disse tiltag gælder mindst frem til 14. januar.

- Dette er uundgåeligt på grund af den femte bølge, der kommer som følge af omikronvarianten, siger premierministeren videre.

Undtaget fra nedlukningen er dog dagligvarebutikker og apoteker.

I sit hjem må man som udgangspunkt kun få besøg af to gæster. Til jul må man dog godt have fire på besøg.

På pressemødet fortæller Jaap van Dissel, som repræsenterer de hollandske sundhedsmyndigheder, at omikron vil blive den dominerende variant i landet inden slutningen af året.

Hvis ikke man handler nu, vil det formentlig føre til 'en uhåndterbar situation i hospitalerne', siger Rutte ifølge Reuters.

Her har man allerede skruet ned for den almindelige behandling for at gøre plads til covid-19-patienter.

De hollandske myndigheder meddeler, at man ønsker at vinde tid til at få givet så mange mennesker som muligt et boosterstik med en coronavaccine.

I flere lande, hvor omikron er fundet - heriblandt Sydafrika og England - er der set en heftig stigning i antallet af smittede. Blandt andet undersøges for tiden variantens smitsomhed og evne til at smitte på trods af vaccine og tidligere infektion.