Hollandsk domstol går imod regering: Ophæv udgangsforbud

Med øjeblikkelig virkning skal udgangsforbuddet i Holland ophæves.

Det har retten i Haag afgjort.

Udgangsforbuddet har været en del af den hollandske regerings værktøjer til at bremse smittespredning af coronavirus. Her måtte man ikke forlade sit hjem mellem klokken 21.00 og 04.30.

Da forbuddet blev præsenteret 23. januar, udløste det flere dages demonstrationer og protester.

Forbuddet skulle efter planen have været lempet 3. marts.

Fra den hollandske regering lyder meldingen, at man vil nærlæse afgørelsen.

Ifølge en talsperson for landets justitsministerium er regeringen fortsat ved at få overblik over sagen og har derfor ikke yderligere kommentarer tirsdag formiddag.

Krænkelse

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at Holland har et udgangsforbud.

Domstolen vurderede ved sin afgørelse om ophævelsen af udgangsforbuddet, at coronakrisen ikke er en krise og hastende på samme måde som, hvis man sammenligner med, at en af landets diger eksempelvis brød sammen, lyder det ifølge De Telegraaf.

på samme måde afgjorde domstolen, at udgangsforbuddet er et vidtgående krænkelse af retten til fri bevægelse og privatlivets fred.