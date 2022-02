Homo-debatten raser kirken - præster burde vie alle

Der er igen kommet nyt liv til debatten om homoseksualitet og folkekirken.

For burde loven fra 2012 revideres, således præster ansat i folkekirken fremover ikke kan sige nej til at vie homoseksuelle og fraskilte?

Eller skal det stadig være lovligt, at man som statsansat kan vælge mellem mennesker?

Ekstra Bladet har spurgt to præster i hver deres ende af ringen.

Sprint Poulsen, præst i frimenigheden - ingen ægteskab til homoseksuelle

63-årige Sprint Aagaard Korsholm Poulsen, der er præst i Frimenigheden Broen i Vejle, er klar i spyttet:

- Jeg mener, at man bilder dem noget ind, der ikke er dækning for, når man med biblen i hånden vier par af samme køn.

Selv har Sprint forladt Folkekirken og tilsluttet sig frimenigheden, fordi han vil have lov til at være klassisk kristen. Privatfoto

- Jeg har selv søgt i Biblen flere gange for at finde en mulighed for at vie et homoseksuelt par. Faktisk har jeg et vennepar, som har spurgt mig, om jeg vil vie dem. Men jeg må sige nej, for det er simpelthen bare ikke en vare, jeg har på hylden, siger Sprint Poulsen fra Børkop.

Ifølge Sprint Poulsen står det nærmest allerede på side et i Biblen.

- Det er helt fra de første blade i biblen - altså skabelsen. Vi er skabt som mand og kvinde, og det er den form for seksualitet, som Gud har skabt.

- Jeg har intet imod homoseksuelle, men jeg mener, at det her er blevet en unødvendigt diskussion, fordi en mindre gruppe har fået en torn i øjet. Det er jo ingen praktisk problemer med at blive viet, hvis man er af samme køn. En borgerlig vielse er præcis ligeså gældende rent lovmæssigt, siger Sprint Poulsen.

Derfor burde det ifølge frimenighedspræsten heller ikke være bestemt tilbage i 2012, at homoseksuelle kunne blive viet i kirken.

Med regnbueflag og bannere var cirka 100 unge socialister i søndags mødt op foran kirken i Hedensted, for at vise deres utilfredshed med, at menighedsråd havde valgt at ansætte præsten Michael Olesen til trods for, at han offentlig har sagt, at han ikke vil vie homoseksuelle eller fraskilte. Ekstra Bladet har henvendt sig til Michael Olesen for en kommentar, men han har ikke ønsket at kommentere yderligere på sagen. Foto: Anders Brohus

- Folkekirken, der er ellers kendt for sin rummelighed, har skåret flere af trofaste kirkegængere fra på den front. Og hvis det i fremtiden bliver tvunget, at man skal vie par af samme køn, er det på vej til at blive vesteuropæisk andedamsagtigt, siger Sprint Aagaard Korsholm Poulsen.

Christina Ebbesen, døvepræst i Syddanmark - det er en forstokket holdning



Ordet rummelighed mener 40-årige præst og forfatter Christina Ebbesen dog ikke beskriver den danske folkekirke særlig godt her i 2022.

Hun er selv en del af LGBT+ miljøet, da hun er aseksuel og aromantisk, hvilket betyder hun ikke føler romantik eller dyrker sig med andre.

Christina Ebbesen taler åbent om at være en del af LGBT+-miljøet. Hun dyrker ikke sex og har aldrig været forelsket. Ifølge Christina Ebbesen er det kun cirka en procent af befolkningen, der ser sig selv som aseksuel og aromantisk. Foto: Anders Brohus

- Jeg har mødt præster, der ikke mener, jeg skal være præst, fordi jeg er kvinde. Det er der ikke ret mange andre firmaer i Danmark, der kan tillade sig at mene om en kollega, uden at det får konsekvenser.

- Ligesom man i dag heller ikke mener noget om sine kolleger på grund af deres køn, seksualitet, eller om de er skilt eller gift.

- Her er folkekirken ikke den hurtigste til at følge med, hvis man skal sige det på en pæn måde, siger Christina Ebbesen, der til dagligt arbejder som døvepræst i Syddanmark.

Ifølge Christina Ebbesen kan man i biblen finde seks-syv sætninger, der undersøtter, at man ikke burde vie homoseksuelle.

Men det nytter ikke at læse en 2000 år gammel tekst én til én, siger den 40-årige præst fra Fredericia.

- Det er jo en fortælling, der nedskrevet, oversat og nedskrevet igen mange gange, så den er allerede påvirket af mennesker. Derfor bliver man nødt til at læse den i kontekst og finde hovedbudskaberne i stedet.

- Den kontekst burde man så sætte ind anno 2022, siger Christina Ebbesen.

Løsningen er ifølge Christina Ebbesen ikke nødvendigvis en lovændring, men en intern diskussion.

Christina Ebbesen vier gerne homoseksuelle, fraskilte, transkønnet og andre, der ikke differere sig som mand, kvinde eller heteroseksuel. Foto: Anders Brohus

- Jeg tænker, at det er diskussion, som biskopperne, provsterne og præsterne skal have. Men jeg er bange for, at når vi begynder at tale om det, står vi i to meget forskellige lejre. Og jeg tror også, at de meget bibeltro vil forlade folkekirken, selvom rigtig mange af dem gør et godt stykke arbejde ellers.

Og selvom Christina Ebbesen egentlig mener, at kirken har et ansvar for at normalisere LBGT+ miljøet, så tror hun, at det bliver LBGT+ miljøet, der skal modernisere kirken.

- I takt med, at det generelt i samfundet bliver mere normaliseret, at definere som andet end han/hun og heteroseksuel, så håber jeg, at kirken på et tidspunkt vil følge med. Dog vil Folkekirken nok altid være to skridt bagud, siger Christina Ebbesen der åbent deltager i debatten om sin seksualitet og virke som præst.