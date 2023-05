Homoseksuelle pingviner i lykkerus

Hunpingvinerne Marmelade og Chickpea har vundet hinandens hjerter i Kattegatcentret i Grenaa.

Kærligheden er så stor, at de har valgt at tage skridtet videre i forholdet.

Og selvom de to er af samme køn, forhindrer det dem ikke i at være fælles om at sætte flere pingviner i verden, skriver Kattegatcentret i en pressemeddelelse.

'Hos pingviner er det sådan, at to hunner og to hanner sagtens kan danne par, og her er det altså pingvinhunnerne Marmelade og Chickpea, der er blevet glade for hinanden, og de har gennem længere tid haft travlt med at bygge deres fælles rede.'

'Nu har Chickpea lagt to æg i reden, som de begge skiftes til at ruge på, nøjagtigt som ethvert andet heteroseksuelt pingvinpar ville gøre,' siger Thomas Mathias Spiele, dyrepasser i Kattegatcentret.

Utroskab?

Det er dog lidt af en gåde, hvordan de to æg er havnet i Marmelade og Chickpeas fællesrede. Derfor vil tiden vise, om de fører arven videre, eller om det er tomme æg, de to ruger på.

'Af gode grunde har Marmelade og Chickpea ikke selv kunnet befrugte æggene, så der er en lille mulighed for, at Chickpea har parret sig med én af hannerne i anlægget.'

'Der er dog ikke nogen af hannerne, der har vedkendt sig faderskabet, og da pingviner generelt er meget tro mod deres partner, er chancen større for, at de to pingvinhunner ruger på ubefrugtede æg,' siger Thomas Mathias Spiele.

Når æggene er ti dage gamle, kan dyrepasserne se, om der er ved at udvikle sig nogle fostre.