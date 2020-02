Hongkong håndhæver nu to ugers viruskarantæne mod kinesere

Hongkong er begyndt at praktisere en ordning med to ugers obligatorisk karantæne for alle personer, der kommer til området fra fastlands-Kina i et forsøg på at få bugt med det dødelige coronavirus. Det rapporterer BBC.

Besøgende fra Kina skal isolere sig i to uger på hotelværelser eller gå til regeringens særlige centre, mens indbyggere fra Hongkong; der har været i Kina, skal tage hjem og forblive der i 14 dage.

Enhver, der bliver taget i at omgå de nye regler bliver idømt en bøde og en fængselsstraf.

Titusindvis af rejsende stod i lange køer fredag i grænsebyen Shenzhen i håb om at komme ind i Hongkong, inden de nye regler trådte i kraft lørdag.

Hongkong har registreret 26 smittetilfælde og en person er død af virusset i den tidligere britiske kronkoloni.

I fastlands-Kina er der nu registreret 34.546 smittede, mens dødstallet er på 722. En 60-årig amerikansk statsborger, som torsdag blev diagnosticeret med coronavirusset, døde lørdag.

Uden for Kina er bekræftet 270 smittetilfælde i mindst 25 lande. Der er et dødstilfælde uden for Kina og Hongkong. Det er sket i Filippinerne.

På et krydstogtskib ud for Japan, "Diamond Princess", er antallet af smittetilfælde steget til 64. De oplyser sundhedsministeriet i Tokyo.

Skibet har ligget ved havnebyen Yokohama siden den 3. februar.

Der er omkring 3700 passagerer om bord på skibet. Skibet har været i karantæne, siden en 80-årig mand fra Hongkong blev konstateret smittet med coronavirus, kort efter at han gik i land i sin hjemby.

Også krydstogtskibet "World Dream" med 3600 passagerer om bord er blevet sat i karantæne. Otte tidligere passagerer er blevet testet positive med coronavirus.