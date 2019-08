Hongkong-lufthavn genåbner

Lufthavnen i Hongkong er natten til onsdag dansk tid genåbnet, efter at demonstrationer for anden dag i træk lukkede ned for driften tirsdag.

Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Hongkong ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der planlægges nye afgangstidspunkter for hundredvis af fly, der er blevet påvirket af demonstrationer i lufthavnen mandag og tirsdag.

Lufthavnsmyndighederne oplyser desuden, at der indføres et midlertidigt forbud, som skal forhindre folk i "lovstridigt og med overlæg at forstyrre" lufthavnstrafikken igen.

- Folk forbydes også at deltage i enhver demonstration, protest eller anden offentlige begivenhed i lufthavnen i områder, som ikke er udpeget af lufthavnsmyndighederne, lyder det.

De seneste ti uger har den kinesiskkontrollerede storby været ramt af demonstrationer mod Hongkongs regering og politivold.

Protesterne har i stigende grad ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet.

Fem dage i træk har demonstrationerne været centreret om lufthavnen i Hongkong, hvilket både mandag og tirsdag førte til at lufthavnen i timevis lukkede ned for alle flyvninger.

Natten til onsdag har der kun været omkring 30 demonstranter tilbage i lufthavnen, hvorfor der onsdag morgen lokal tid igen er åbent for indtjekning af passagerer og flyafgange.

Politiet i Hongkong anklager en række demonstranter for i løbet af natten at have forulempet en rejsende og en journalist.

Fem personer er i den forbindelse blevet anholdt, oplyser politiet. Dermed når det samlede antal demonstranter, der er blevet anholdt siden juni, op over 600.

De igangværende demonstrationer begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har lagt lovforslaget på hylden, men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam selv trækker sig.