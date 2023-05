Hongkongs politi beslaglægger omdiskuteret statue

En statue lavet af den danske provo-kunstner Jens Galschiøt blev verdenskendt, da den i december 2021 blev fjernet fra Hongkongs Universitet, og nu trækker den overskrifter igen.

Den otte meter høje statue med navnet 'Skamstøtten' er nemlig nu blevet beslaglagt af Hongkongs politi. Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Reuters skriver, at skulpturen er blevet fjernet grundet 'et forsøg på at tilskynde til landskadelig virksomhed'. Politiet har ikke bekræftet, at det specifikt er Skamstøtten, der er blevet beslaglagt.

Jens Galschiøt fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke selv har hørt noget fra myndighederne i Hongkong.

- Overhovedet ikke. Myndighederne har ikke sendt mig noget, politiet har ikke sendt mig noget, min advokat har ikke hørt noget. Der er ingen, der har kontaktet mig.

- Det er nu ikke så usædvanligt, for jeg har prøvet flere gange at komme i kontakt med dem, og de vil simpelthen ikke snakke med os omkring den her skulptur, selvom det er min skulptur, siger kunstneren til Ekstra Bladet.

Bruges som bevis

Provo-kunstneren kalder det en frygteligt mærkelig situation. Han fortæller, at politiet angiveligt skal have flyttet den container, skulpturen er opbevaret i, fra en park til politistationen.

- Den er så på en eller anden måde blevet beslaglagt af politiet, som så vil bruge det som bevismateriale mod demokratibevægelsen.

Jens Galschiøt fortæller, at han har svært ved at se, hvordan skulpturen skal kunne bruges som bevis. Han har nemlig selv betalt alle omkostninger forbundet med skulpturen.

- Så det er mig, der for 26 år siden har tilbudt demokratibevægelsen at stille den op sammen med dem. Så det kom som en slags udstilling fra Danmark.

- Det er ikke dem, der har bedt om den eller finansieret den, og det frigør dem formentlig for ansvaret for den, for de har sådan set været en slags 'museumsinspektører'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens Galschiøt. Foto: Lars Krabbe

Skandaløst

Jens Galschiøt er klar til at fortsætte kampen for at få skulpturen hjem til Danmark.

Kunstneren har modtaget flere henvendelser fra den internationale presse, og i en udtalelse sendt til flere medier skriver han blandt andet:

'Dette er skandaløst. Det er min skulptur, og ingen har konsulteret eller informeret mig om noget som helst.'

Myndighederne i Hongkong har ikke ønsket af kommentere, hvem, de mener, skulle have haft til hensigt at tilskynde til landskadelig virksomhed gennem statuen.

Skamstøtten består af en masse menneskekroppe, der er snoet om hinanden. Skulpturen er lavet for at mindes de demonstranter, der mistede livet under det, der kaldes Massakren på Den Himmelske Fredsplads i 1989, hvor prodemokratiske studerende krævede mere medbestemmelse i Kina, og mange mistede livet.

Indtil december 2021 stod den placeret på Hongkongs Universitet, men her blev den fjernet. Universitetets forklarede, at fjernelsen var 'baseret på en ekstern juridisk rådgivning og risikovurdering i universitets bedste interesse'.