Hoppede du i? Her er Ekstra Bladets aprilsnar

Bare rolig, Jønkes efterladte bøger er ikke blevet brugt til at fyre op for rockerborgene

1. april er dagen for de gode og mindre gode løgne.

Ekstra Bladet har endnu en gang skrevet en lille løgn til lejligheden. Her fortalte vi, at rockergruppen Hells Angels - ligesom så mange andre danskere - led under de stigende energipriser.

Så meget, at gruppen var blevet nødsaget til at søge om økonomisk støtte i form af varmechecken, som de endda var blevet de største modtagere af.

- Vi bor jo i rockerborge, som er dyre at varme op, lød det fra talsmanden for Hells Angels.

Indtil pengene ville rulle ind på kontoen, valgte rockergruppen at tage sagen i egen hånd, hvor de fyrede op for Jønkes efterladte bøger for at holde varmen.

Husk klamydiapasset

Det er ikke kun Ekstra Bladet, der har leveret gak og løjer til dagen.

For vidste du, at du kun kan besøge Søpavillonen bedre kendt som 'Klamydiaslottet' med et negativt klamydiapas? Nej. Heller ikke her. Sådan lyder dagens joke fra AIDS-Fondet.

Gaffa skrev om den tidligere udenrigsminister, Kristian Jensen, der ville springe ud som 'singer-songwriter' med hjælp fra kæresten Pernille Rosendahl.

Og vinderen af den dårligste aprilsnar må være Politiken. Her skulle chefredaktør, Christian Jensen, havde fået oversat bogen 'Lykke-Per' til russisk, selvom den angiveligt i forvejen har været oversat til sproget i over 100 år. En joke, der var lige ved at blive overset i mængden.

Få et overblik over nogle af fredagens forsøg på at narre verden her: