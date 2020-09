Horesta: - Det er absurd

Regeringens retningslinjer for hoteller og restauranter er 'absurde'.

Så kontant er meldingen fra brancheorganisationen Horestas politiske direktør Kirsten Munch Andersen.

- Vi har et usandsynligt højt antal af medlemmer, der har haft grædende brudepar, som skal giftes i dag (lørdag, red.). Festen skal slutte klokken 22.00, og de skal bære mundbind, så snart at de rejser sig op for at holde en tale eller skal hente mad i en buffet, siger hun til Ekstra Bladet.

Kirsten Munch Andersen. Foto: Horesta

Andre regler i det private

I sig selv kan retningslinjerne give mening, men holder man sin fest i privat regi, så er der andre regler.

- Er festen ikke på et servingssted, fx. et forsamlingshus eller lejede lokaler, er man ikke underlagt reglerne om at lukke, da myndigheder ikke vil bryde ind i det private.

- Der har man retningslinjerne om, at man mener, at der skal fire kvadratmeter per gæst, og de bør slutte klokken 22.00. Mit bud er, at holder man bryllup i et forsamlingshus i dag, så slutter man ikke 22.00, siger Kirsten Munch Andersen.

- Hvordan ser man den forskel, der er på forsamlingshuse og restaurationer, hos jer?

- Et eller andet sted er det jo absurd. Vi har jo hørt fra myndighederne, at smitten har haft sit afsæt i private fester og sammenhænge.

- Nu lægger man ekstra begrænsninger ned over et professionelt erhverv. Altså steder, hvor der er 'en voksen' til stede, og der bliver taget højde for hygiejne og afstandskrav. Alt det lever vi op til.

FAKTA: Caféer og restauranter skal lukke klokken 22 over hele landet Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et pressemøde fredag eftermiddag annonceret en række nye restriktioner for at begrænse coronasmitte. Restriktioner, der allerede er indført i 17 kommuner i København og omegn, udbredes til hele landet. Men der kommer også nye tiltag og anbefalinger til. Læs mere om, hvilke restriktioner der indføres i hele landet her: * Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne. * Der indføres krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant indføres i hele landet. Og det gælder både gæster og ansatte. * Fester i private hjem bør også lukke klokken 22, men det er en anbefaling og ikke et lovfæstet krav. * Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er 'muligt og hensigtsmæssigt'. * Der indføres skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. * Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer. * Myndighederne opfordrer borgere til at rejse med offentlig transport uden for myldretiden. * Derudover opfordres borgerne til generelt at begrænse deres sociale samvær. * Restriktioner og anbefalinger gælder fra lørdag 19. september og indtil videre frem til 4. oktober. Kilde: Regeringen. Vis mere Luk

Forkert medicin

Ifølge Horestas politiske direktør er det ikke den rigtige medicin imod corona-kampen.

- Festen fortsætter jo bare i privaten, hvor der ikke er et 'skal', men blot et 'bør'. De unge stopper ikke med at feste.

- At sætte en stopper for fester i professionelle rammer er både ødelæggende for branchen, men det vigtigste i den her sammenhæng er, at det skaber ikke det resultat, man higer efter.

