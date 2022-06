Horesta i hastemøde om hofkok

Et hasteindkaldt møde kan nu få yderligere konsekvenser for den skandaleramte restauratør og indehaver af den anerkendte Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov.

Brancheorganisationen for hotel-, restaurations- og turisterhvervet, HORESTA, har nemlig indkaldt til et hastemøde i det faglige udvalg.

Det sker efter, at Ekstra Bladet søndag kunne afsløre, hvordan Jens-Peter Skov, ifølge 17 tidligere i ansatte og elever, i mere end 20 år har krænket dem seksuelt og psykisk.

Artiklen fortsætter under ...



Det oplyser uddannelseschef i organisationen, Pia Svane, til Ekstra Bladet.

- Som sagen er beskrevet i Ekstra Bladet, er der tale om meget alvorlige forhold, og derfor er vi selvfølgelig også nødt til at reagere, siger Pia Svane.

Udvalget består af repræsentanter fra fagforeningen 3F, HORESTA og Dansk Erhverv, og det er netop dem, der både godkender lærepladser og trækker godkendelser tilbage igen.

Kunne en tilbagetrækning komme på tale til det her møde?

- Det er jo det, som det faglige udvalg skal drøfte. Men det er klart, at der er en grund til, at vi tager henvendelse til udvalget, og beder dem om at gå hurtigt ind i sagen.

- Nu vil vi starte med at få klarlagt sagens omfang, og så vil det naturlige være at indkalde virksomheden til et dialogmøde, siger uddannelseschefen i brancheorganisationen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Fyret af kongehuset

Ekstra Baldets afsløring om netop Jens-Peter Skov og det, de tidligere ansatte beskriver som seksuelle og psykiske krænkelser, har allerede fået store konsekvenser.

Tirsdag meddelte kongehusets kommunikationsafdeling, at det ellers mangeårige samarbejde er slut.

- Samarbejdet med Sallingsund Færgekro er ophørt, lyder det således i et kortfattet, skriftligt svar fra kongehuset til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ankommer regentparret til Sallingsund Færgekro i forbindelse med deres sommertogt i 2014. Foto: Bo Lehm/Nordjyske

Hos brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer kalder man afsløringen om den årelange krænkelseskultur på Sallingsund Færgekro for 'den væreste sag, vi har set'. Også her mener politisk chef Freja Brandhøj, at der skal handles.

- Det handler om noget så simpelt som at få skrevet ned i personalehåndbogen, hvad det er for en kultur, man har på sin arbejdsplads, og at der er nogle ledere, der tager ansvaret for at få det stoppet, hvis nogen opfører sig uhensigtsmæssigt. Om at have en whistleblowerordning eller som minimum en arbejdsmiljørepræsentant. Det skal tages seriøst, og man skal af med de ledere, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

