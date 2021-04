Horesta om 'urimelig' 30-minutters-regel: - Det er for sent

Den danske brancheforening for blandt andet restaurationer er skuffede over den sene udmelding fra SSI om, at det er for farligt at erstatte reglen om bordbestilling og i stedet lukke færre mennesker ind

Meldingen fra SSI var onsdag morgen klar. Det øger smitterisikoen, hvis man afskaffer kravet om bordbestilling på restauranter og barer, selvom man samtidig begrænser antallet af gæster, lød det fra Statens Serum Institut.

Forslaget om at afskaffe reglen om bordbestilling og i stedet lukke 10-15 % færre mennesker ind på stederne kom fra brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta.

Her er man skuffede over den sene udmelding fra SSI.

- Det er for sent. Havde vi fået den melding i sidste uge, hvor vi sad og lavede forarbejdet til opfordringen, så havde vi kunnet justere, siger Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør i Horesta.

- Hvis det er det, der skal til, så havde man jo kunnet justere yderligere på det antal mennesker, der kan komme ind.

Giver ingen mening

I stedet er det blev besluttet, at politikerne skal forhandle om et alternativ til den nuværende regel, og derfor er Horestas foreslag endeligt sat ud af spil.

- Nu er det for sent. Nu bliver det pludselig et spørgsmål om, at det skal forhandles politisk. Så bliver det tidligst vedtaget i næste uge, og så er det jo for sent, siger Kirsten Munch Andersen og uddyber:

- Hvis du skal igangsætte det nogen af de steder, der ikke har bordreserveringssystem for tre dage med et nyt system, som alligevel skal udfases, så giver det ingen mening.

6. maj genåbner samfundet og i den forbindelse frafalder den nuværende 30-minutters-regel. En dato, som branchen selvsagt ser frem til.

- Så må vi bare leve med denne uforståelige og urimelige regel, og så vil vi bare glæde os til, at den bliver afskaffet 6. maj, siger den politiske direktør i brancheforeningen.