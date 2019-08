Hos os er et drab mere end en note

Max, Laura, Niels, Mikael, Emma, Christian, Emmely, Bave, Filiz og Aleksander havde deres første dag på Ekstra Bladet forleden.

De er vores nye journalistpraktikanter, og I skal nok lære deres fulde navne at kende, når de inden ret længe bliver kastet ud det virkelige reporter-liv og får historierne hjem.

Jeg holder meget af at byde velkommen til sådan en flok, for jeg ved med sikkerhed, at de kommer til at overraske og berige os. Jeg ved også, at vi kommer til at lære dem noget helt grundlæggende om journalistik.

Jeg indledte med at give dem et eksempel på noget af det særlige ved Ekstra Bladet. I ugens løb skrev vi den tragiske historie om en 15-årig dreng i Ringsted, der dræbte sin mor. På Ekstra Bladet er sådan en historie mere end en note værd. Vi sendte en fotograf og en journalist til Ringsted, og vi opsøgte mennesker for at fortælle historien gennem dem.

Den unge mor, som blev offer for en søn med svære psykiske diagnoser, havde allerede som barn haft en hård skæbne. Hun gennemlevede en alvorlig kræftsygdom og troede ikke, hun ville kunne få børn. Men hun fik et barn, en søn, som hun havde vanskeligt ved at håndtere.

Alt dette fortalte hendes far og søster til Ekstra Bladet, og dermed blev hun mere end et nummer i en drabsstatistik.

Familien fortalte også, hvordan de havde kæmpet for at få hjælp fra kommunen, og den oplysning perspektiverede historien yderligere. Formanden i Landsforeningen Autisme fortalte os, at der er en stigende tendens til, at små, pressede kommuner ikke får skaffet den rette hjælp til borgere med problemer, som den 15-årige og hans mor havde.

Man skal tænke over, hvad man gør, når man opsøger mennesker, hvis nærmeste netop er gået bort på tragisk vis. Det kan synes brutalt, og det er helt afgørende, at de pårørende er klar til at tale om begivenheden. Det er de oftere, end man tror, og derfor er det okay at spørge stilfærdigt og ordentligt. Deres beretninger kan være værdifulde for os alle sammen.

Det er derude, hvor virkeligheden rammer almindelige danskere, journalister skal være, og den har praktikanterne luret. Et af de spørgsmål, jeg oftest bliver stillet af kommende praktikanter, som skal beslutte sig for, hvor de skal søge praktik, er, om de får lov at komme ud af huset hos os.

Svaret er ja.

På Ekstra Bladet venter vi ikke på, at der bliver lavet rapporter om, hvordan det står til ude i kommunerne med det ene og det andet.

Vi skriver historier, som fører til, at rapporterne bliver lavet. Historier, der betyder, at der bliver gjort noget ved tingene, før det igen går galt.