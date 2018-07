Hos Trump er pressefrihed en by i Rusland

Endnu en journalist i Det Hvide Hus er blevet smidt på porten. Hun stillede spørgsmål, som er ubehagelige for præsident Trump.

I denne uge gik det ud over CNN's reporter Kaitlan Collins, som blev kaldt ind i 'The West Wing' og fik at vide, at hun tidligere på dagen havde stillet upassende spørgsmål. Derfor skulle hun ikke bryde sig om at dukke op, når Trump og EU-præsident Juncker stillede op for pressen senere samme dag.

De 'upassende' spørgsmål angik Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som i hemmelighed har optaget en samtale med præsidenten, hvor de diskuterer betaling til en tidligere playboy-model.

CNN har snuden i sporet i forhold til Cohen. Advokaten har åbenbart en del at afsløre om Trump, og det presser præsidenten.

Pressens opgave er at holde øje med magthaverne. Problemet er bare, at Trump og hans stab ikke anerkender de demokratiske spilleregler.

Herhjemme kunne Berlingske i går fortælle, at danskerne dumper Trump som leder af den frie verden. De adspurgte i en Gallup-måling opfatter USA's præsident som mindre troværdig end Putin, og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen siger i en kommentar, at Trump og Putin har et fælles mål, nemlig at nedbryde Vesten.

Jeg forstår godt mistilliden. Alene det at Trump sparker til pressefriheden, en af demokratiets hjørnesten, er dybt urovækkende.

Men er vi så meget bedre i Europa?

I Frankrig forsøger præsident Macron at få en lov igennem mod fake news. Politikere skal ifølge forslaget i tre måneder op til et valg kunne klage over fake news. Herefter skal en dommer inden for 48 timer tage stilling til sagen, og hvis dommeren vurderer, at der er tale om fake news, kan hun eller han få fjernet indhold samt lukke Facebook-profiler og websites ned.

Ønsker vi virkelig dette i den frie vestlige verden? At leve med en særlig statslig sandhed?

Vel er fabrikerede løgnehistorier, som er skabt for at skade en politisk modstander eller blot for at tjene penge, noget, fanden har skabt. Men vi bør bekæmpe dem med demokratiske midler, hvilket den frie presse er i fuld gang med.

I USA er det glædeligt at se, at en samlet presse fordømmer udelukkelsen af en enkelt journalist fra et offentligt pressemøde. Også Fox News, som er kendt for at være et Trump-venligt medie, har vist solidaritet med Kaitlan Collins.

Hendes CNN-kollega Jim Acosta, som i sin tid blev kaldt fake news af præsident Trump, rammer situationen glimrende ind med disse ord, der ligger fast i toppen af hans Twitter-profil:

'Kig rundt i verden, og tjek de lande ud, som har statslig kontrol over medierne. Det er ikke steder, hvor du har lyst til at leve.'