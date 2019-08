Hospital aflyser operationer efter fluefund

Regionshospitalet i Horsens må aflyse onsdagens planlagte operationer på grund af fund af tordenfluer.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Tordenfluerne er onsdag morgen fundet i vindueskarmene på en række af hospitalets operationsstuer. Derfor har hospitalet valgte at aflyse planlagte operationer.

Den akutte kirurgi kan dog fortsat varetages på de stuer, der ikke er påvirkede, oplyser hospitalet.

Hospitalet oplyser, at de nu er i gang med at bekæmpe de fundne fluer og forebygge yderligere forekomster. Man vurderer, at fluerne er kommet ind via gummilisterne, der omkranser vinduerne.

- Vi beklager naturligvis over for de patienter og pårørende, som bliver berørt af aflysningerne. Alle patienter vil blive tilbudt en ny tid hurtigst muligt, og vi forventer at være i fuld drift igen fra i morgen 8. august, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard i pressemeddelelsen.

På grund af sommerferieperioden udførte hospitalet i forvejen lidt færre operationer end normalt. Således er to operationsstuer ikke i brug før uge 33.

Alle patienter, der er berørt at de aktuelle aflysninger, har fået direkte besked, oplyser hospitalet.

Tordenfluer, som er den populære betegnelse for insekter af arten trips - er vingede insekter på 1-2 mm. De har fået navnet tordenfluer, fordi de på grund af den ringe størrelse ofte kun bevæger sig i varmt og stille vejr - et vejr, man ofte ser op til et tordenvejr.

Fluerne er planteædere, men det kan godt finde på at bore sig ind i huden på mennesker, hvilket kan resultere i hudirritationer med rødme og kløe.