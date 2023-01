Hospital anfægter døde patienter i venteværelset

Det kan ikke dokumenteres, at patienter på Regionshospitalet Gødstrup dør i venteværelset, fordi de venter for lang tid på at blive tilset af en læge.

Det skriver Region Midtjylland torsdag i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer som svar på påstande om hændelser om dødsfald, der er blevet fremført af en talsmand for hospitalets læger i den seneste periode.

Talsmand og overlæge Anders Brøns Møllekær har tidligere fortalt Herning Folkeblad, at patienter i enkelte tilfælde er døde, mens de har ventet på at modtage hjælp. Den påstand gentager han torsdag.

- Vi har afleveret skriftlig og mundtlig dokumentation for, at der har siddet patienter i venteværelset i livstruende tilstande og ventet for længe, så det i enkelte tilfælde har haft dødelig udgang, mens flere andre er blevet reddet på målstregen, siger han torsdag til mediet.

I pressemeddelelsen udtrykker hospitalets direktør, Jens Friis Bak, at det er vigtigt at kunne dokumentere sådanne hændelser, så 'vi kan analysere dem og lære af dem'.

Selv om hospitalet ikke anerkender påstanden om dødsfald i venteværelset, erkender man, at behandlingen på akutmodtagelsen nogle gange foregår under 'uhensigtsmæssige og utilfredsstillende forhold'.

Tidligere har Annette Roed (S), der er næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, sagt, at det er forståeligt, at lægerne advarer mod lange ventetider for akutpatienter.

Ifølge Herning Folkeblad har hospitalets akutafdeling siden åbningen i april sidste år og frem til november været i 'rød tilstand' i en tredjedel af døgnets timer.

Det betyder for nogle patienter, at de må vente i ambulancen, inden de kan blive tilset af en læge.

Der er siden åbningen af sygehuset i foråret gjort flere forsøg på at rette op på problemerne med blandt andet personalemangel, har Annette Roed sagt.

Eksempelvis har andre hospitaler i regionen sendt personale til Gødstrup, ligesom Gødstrup er blevet eftergivet noget af sin økonomiske gæld.

I øjeblikket er lægerne og ledelsen i dialog om, hvordan man imødekommer den akutte mangel på hænder, skriver regionen torsdag.

- Der er for travlt i akutafdelingen, og derfor har vi også - sammen med afdelingsledelsen – lagt en plan for, hvordan afdelingen kommer i bedre balance, siger direktør Jens Friis Bak.

På ugentlige møder vil ledelsen og lægerne følge op på en række ting på akutafdelingen - herunder kapacitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø, lyder det videre.