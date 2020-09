Hospital begrænser adgangen for pårørende

Odense Universitetshospital begrænser fra onsdag adgangen for pårørende.

Kun én fast pårørende eller ledsager får adgang til hospitalet ved indlæggelser og konsultationer foreløbigt frem til og med 22. september.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Tiltaget sker, efter at der på det seneste er blevet registreret et stigende antal smittetilfælde i Odense.

På grund af situationen har hospitalets direktion besluttet en række tiltag, som skal begrænse antallet af personer på Odense Universitetshospital.

- Antallet af covid-smittede i Odense Kommune har nået et niveau, som betyder, at vi må indføre en række tiltag.

- Både fordi vi har ansvaret for mange af de mennesker, som rammes særlig hårdt, hvis de bliver smittede, men også fordi Odense Universitetshospital er en af de største arbejdspladser i Odense, siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på hospitalet, i pressemeddelelsen.

Som ved tidligere begrænsninger er der dog undtagelser for pårørende til kritisk syge, døende eller børn.

Ifølge hospitalet vil alle afdelinger så vidt muligt udnytte virtuelle muligheder for patientbehandling og pårørende-inddragelse.

- Vi ved, hvor meget de pårørende betyder for patientens behandling, så det er bestemt ikke nogen let beslutning.

- Netop derfor har vi også valgt ikke at lukke helt ned for besøg, sådan som vi har gjort tidligere.

- Vi opfordrer dog til forståelse og til at gribe mulighederne for eksempelvis som pårørende at være med via telefon eller video i de kommende uger, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Som reaktion på den seneste tids smitteudvikling valgte Odense Kommune mandag at sende op mod 2000 medarbejdere hjem.

Det skete, efter at sundhedsmyndighederne og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde opfordrede virksomheder og en række særligt ramte kommuner til at sende medarbejdere hjem.

Også på Odense Universitetshospital vil ansatte arbejde hjemmefra, hvis det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med patientbehandlingen.

Ved udgangen af maj havde Odense Universitetshospital ansat lidt mere end 10.000 personer. Det inkluderer personer i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.