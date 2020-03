Hospital opruster: Klar til coronavirus

En ny afdeling på Aalborg Universitetshospital er snart klar til at modtage patienter, der er ramt af coronavirus.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne være på forkant, men måske kommer afdelingen aldrig i brug – det ved vi ikke noget om i øjeblikket. Men vi skal være med til at sikre, at en eventuel smitte ikke breder sig, så vi følger selvfølgelig situationen nøje og handler herefter i tæt samarbejde med en lang række sundhedsmyndigheder, siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt.

Afdelingen skal ligge på Aalborg Universitetshospital Syd, og den skal kunne modtage 50 patienter.

Det betyder, at patienthotellet og andre afdelinger rykkes.

Her skal den nye afdeling på hospitalet ligge. Foto: Pressefoto

Negative tests

Hospitalet oplyser i pressemeddelelsen, at man indtil videre har testet 34 patienter fra Region Nordjylland for coronavirus.

Alle er testet negative.

- Vi er er en del af et nationalt sundhedsberedskab, og oprettelsen af pandemiafdelingen er også afledt heraf. Vi har et godt og tæt samarbejde med øvrige regioner og myndigheder. Det gør også, at vi hurtigt har kunnet teste patienter for virussen på Aalborg Universitetshospital, ligesom vi er godt rustet hele vejen rundt i forhold til den nuværende situation, siger Michael Braüner Schmidt.

Foruden den nye afdeling har Aalborg Universitetshospital oprettet et callcenter, som blandt andet skal følge op på dem, der er i hjemmekarantæne.

De skal desuden informere praktiserende læger og andre sundhedspersoner om sygdommen. Borgere skal stadig kontakte egen læge, hvis de har mistanke om coronavirus.