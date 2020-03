Hospitaler ændrer karantæne-strategi: Sundhedspersonale skal have symptomer før hjemsendelse

Sundhedsstyrelsen har advaret danskerne om, at corona smitter i op til 14 dage, før man får symptomer. Nu har de ændret karantæne-strategi for hospitalsansatte, som skal have symptomer, før de sendes hjem

Region Hovedstaden ændrede i går aftes - 13 marts klokken 21 - deres karantæneregler for ansatte.

'Medarbejdere hjemsendes fremadrettet kun, hvis de har symptomer på sygdom', skrev regionen i en besked til de ansatte.

De skrev også:

'Medarbejdere, der allerede er sendt hjem på grund af COVID-19 eller fordi de har rejst i et særligt risikoområde, kommer tilbage på arbejde, hvis de er symptomfri.'

Strategien står i kontrast til Sundhedsstyrelsens advarsel om, at der kan gå op til 14 dage, før man får symptomer på corona, og at man i den periode stadig kan smitte andre.

Ikke passet på

- Jeg føler, at der er en generel linje blandt sundhedspersonale om, at vi føler os meget lidt passet på i den her situation. Vi har jo også et helbred og familier, vi skal passe på, lyder det fra Freja Wirlander, der arbejder som akutsygeplejerske i Region Hovedstaden.

- I øvrigt risikerer vi jo at smitte andre. Jeg frygter da, at jeg kommer til at smitte gamle fru Hansen, som har et dårligt immunforsvar, og som kommer ind med en urinvejsinfektion og bliver passet af mig, siger hun.

Sygeplejerske Freja Wirlander understreger dog, at hun er meget tilfreds med sin egen afdelings måde at håndtere smitte på.

- På min afdeling er de heldigvis stadig mere forsigtige og gode til at sætte os i karantæne, siger hun.

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, vil senere i dag deltage i en pressekonference. Her vil han formentlig fortælle mere om den ændrede strategi i forhold til karantæne. Foto: Ritzau Scanpix

Flere regioner

Ekstra Bladet har spurgt de fire andre regioner, om de også har ændret strategi efter Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.

Indtil videre har Region Syddanmark og Region Sjælland svaret, at det har de.

- Vi er gået væk fra at sætte alle, der har været i kontakt med en smittet, i karantæne, siger koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen.

- Men hvordan hænger det sammen med, at man kan smitte andre i op til 14 dage, før man udvikler symptomer?

- Det er rigtigt, og skal man sige det firkantet, så er det, der er anderledes nu, at vi må indse, at vi generelt omgås smittede. Det kan vi ikke længere forhindre. Og vi kan ikke sende alt sundhedspersonale hjem.

- Vi har hårdt brug for personale, og de omgås jo smittede i det daglige, men er også meget opmærksom på at bruge værnemidler mod smitte. Så det er en afvejning, man har måtte tage, siger Koncerndirektør, Leif Panduro Jensen.

- Nu handler det om at undgå at blive smittet af andre ved at være særlig opmærksom på at bruge sprit, vaske hænder, holde afstand og så videre, siger han også.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvordan de nye retningslinjer stemmer overens med, at virussen smitter op til 14 dage, før man udvikler smyptomer. De henviser blot til en pressekonference senere i dag klokken 14.00.