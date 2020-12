Hospitaler frygter uheldig nytårs-cocktail: Klar opfordring til danskerne

Et stigende antal coronaindlæggelser kombineret med fyrværkeri-skader kan give ekstra travlhed nytårsaften på landets hospitaler. Hjælp os ved at holde et roligt nytår, lyder opfordringen

Akutafdelingerne på landets hospitaler plejer at have travlt til nytår, når danskerne kommer til skade med fyrværkeri. Sidste år var der ifølge Sikkerhedsstyrelsen i alt 228 danskere, der kom galt af sted.

Derfor er det logik for krudtugler, at et stigende antal coronaindlæggelser oven i nytårshatten kan give et ekstra travlt årsskifte på hospitalerne.

Det er nemlig akutafdelingerne, der modtager både corona- og fyrværkeriramte patienter på landets hospitaler. Derfor er landets akutafdelinger nødt til at opruste og kalde endnu mere personale på arbejde.

- Ja, vi opruster. Det er ikke nytårsaften isoleret set, der er problemet, men kombinationen af, at der sker meget til nytår, som kan føre en øget smittespredning med sig, og at vi samtidig oplever en stigning af covid19-patienter, siger Niels Reichstein, der er direktør på Slagelse Sygehus, og fortsætter:

- Derfor vil det være en stor hjælp, hvis folk skruer lidt ned for nytårsfesten, så vi kan koncentrere os om coronapatienterne.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Der er i dag tirsdag 900 indlagte med corona på danske hospitaler

Helt uforudsigeligt nytår

Samme melding om øget beredskab lyder fra Aarhus Universitetshospital.

- Det er helt uforudsigeligt i år, men vi har kaldt flere på arbejde, end vi plejer, fordi vi forventer at få rigtig travlt. Det har vi sådan set allerede. Vi håber og tror på, at vi er godt nok forberedt, siger Ole Mølgaard, ledende overlæge i akutafdelingen.

At coronapatienterne er mere krævende, skyldes blandt andet, at de skal holdes isoleret, og at værnemidler skal skiftes meget ofte.

- Vi bruger nok dobbelt så mange ressourcer personalemæssigt på coronapatienter som andre patienter, for det er langt mere omfattende at være sygeplejerske og læge med coronapatienter, fortæller Ole Mølgaard.

Region med opråb: Aflys nytårsaften

Hjælp hospitalerne godt på vej

Med ekstra bemanding har akutafdelingerne forsøgt at forberede sig så godt som muligt på et nytår, hvor det ikke er til at sige, hvordan danskernes adfærd bliver.

Men alle kan gøre deres for at hjælpe hospitalerne på vej, mener Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

- Normalt har skadestuerne netop øget travlhed i forbindelse med nytår, og der er ingen tvivl om, at det i år er helt afgørende at få mindsket presset på sygehusene.

- Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at man begrænser sit nytår til et lille selskab og i øvrigt passer rigtig meget på sig selv og andre, siger Heino Knudsen.

Samme melding lyder fra hospitalsdirektør Niels Reichstein.

- Vi appellerer til, at at folk opfører sig fornuftigt og på den måde hjælper os med at holde kapacitet fri til at tage os af coronapatienter, siger han.

Giv din mor et glas vand

En anden og mindre kendt måde, man kan hjælpe hospitalerne på, er faktisk ved at tage sig af de ældre og sårbare i sin egen familie.

- Noget helt andet, der virkelig kan hjælpe os som sygehus, er, hvis vores ældre og sårbare borgere får hjælp af deres pårørende til at få nok mad og drikke, så de ikke skal indlægges med dehydrering.



- Så undgår vi at skulle bruge for mange ressourcer på det, og det er faktisk et problem, som kan afhjælpes ved, at man husker at give sin gamle mor et ekstra glas vand, siger Niels Reichstein, sygehusdirektør ved Slagelse Sygehus.

Rådhuspladsen spærres af til nytår

Region Nordjylland hæver coronaberedskab og åbner pandemiafsnit

Vil ikke blande sig, men ...

På hospitalerne vil man ikke blande sig i den politiske beslutning om, hvorvidt fyrværkeri helt bør forbydes som i Tyskland for at hjælpe hospitalerne på vej.

Men den ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital lægger ikke skjul på, at han personligt ikke er glad for fyrværkeri - og det gælder sådan set uanset, om der er coronatravlhed eller ej.

- Har du nogensinde holdt nytår i et land, hvor man ikke må affyre fyrværkeri? Det er fantastisk. Man kan sidde i fred uden at frygte at blive beskudt. Men det er ikke op til mig at beslutte. Jeg stiller bare med det nødvendige beredskab, siger han.

Fakta: Sådan begrænser du smitten til nytår Aflys aftaler med personer, du ikke plejer at se



Begræns festen til din husstand og eventuelt din allernærmeste omgangskreds



Se så få som muligt, og aldrig mere end ti personer (inklusiv dig selv og din husstand)



Hold dig til samme selskab hele aftenen, også hvis I går udenfor for at se fyrværkeri



Stil håndsprit frem og portionsanret mad og kransekage



Undlad at dele nytårshorn og -hatte med andre og undgå selskabslege, hvor man er tæt



Skru ned for musikken. Høj musik får folk til at tale højere og sidde tættere sammen



Luft ud i løbet af aftenen Kilde: Sundhedsstyrelsen