Hospitaler presset: - Dybt alarmerende

Flere og flere coronapatienter samt patienter med andre sygdomme begynder nu at presse landets hospitaler.

Sådan lyder meldingen fra landets to største regioner ifølge Berlingske.

Ventelisterne bliver længere og længere og flere patienter får nu udskudt deres behandlinger, hvilket udløser kritik fra patientorganisationer.

- Det går især ud over de mest sårbare patienter og patienter med komplicerede operationer, som ikke kan klares på et privathospital. Selvom man er meget dårlig og smerteforpint, må man alligevel indstille sig på mange måneders ventetid uden sikkerhed for, hvornår operationen faktisk bliver. Det er dybt alarmerende, siger Mette Bryde Lind, der er direktør i Gigtforeningen, til Berlingske.

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal. Dagens coronatal ser således ud.

Antallet af indlagte med corona er nu steget til 378. Hos Region Hovedstaden manglede der ved udgangen af oktober at blive foretaget 16.072 kirurgiske indgreb, hvilket betyder, at ventelisten er vokset med syv procent siden september ifølge mediet.

Ifølge vicedirektør hos Amager og Hvidovre Hospital, Jakob Hendel, er der tale om et konstant højt pres, og derfor forbereder hospitalerne sig på en 'hård vinter'.

Det betyder også, at hospitalet er nødt til at prioritere de ressourcer, de har til rådighed. Eksempelvis valgte de i sidste uge at aflyse ortopædkirurgiske operationer af børn i de næste tre til fire måneder grundet mangel på sygeplejersker.