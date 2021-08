Hospitaler under pres: Patienter frygter bivirkninger

Skadestuerne landet over bliver dagligt besøgt af patienter, der er bange for at være ramt af blodpropper eller alvorlige bivirkninger efter vaccination mod coronavirus. Det fylder mere end folk, der faktisk har corona

Frygten for alvorlige bivirkninger eller blodpropper efter vaccination har ramt landets hospitaler.

Flere og flere patienter opsøger dagligt landets skadestuer efter covid 19-vaccination, og de mange henvendelser skaber lange ventetider på akutmodtagelserne.

Det skriver Berlingske.

Avisen fremhæver Herlev-Gentofte Hospital, som efter vaccineudrulningen har fået henvist mellem 240 og 270 patienter om måneden, der frygter at have fået en blodprop i perioden efter deres vaccination.

- Coronapatienter fylder meget lidt blandt de indlagte patienter i denne tid. Men dér, hvor der for alvor er pres på, er, når folk opsøger hjælp og ønsker at blive undersøgt for mulige bivirkninger efter covid-vaccinationen, ikke mindst om de kan være ramt af en blodprop i benet eller VITT, siger konstitueret ledende overlæge Lotte Usinger fra afdelingen for medicinske sygdomme på Herlev Hospital til Berlingske.

Må øge bemanding

De mange henvendelser har betydet, at hospitalet arbejder på at øge akutmodtagelsens bemanding i august.

Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital oplyser ligeledes til avisen, at den type af patienter fylder mere og mere på deres afdelinger. Ingen af de tre hospitaler har dog oplevet, at der rent faktisk var alvorlige bivirkninger hos nogen af patienterne.

Tidligere på året droppede Sundhedsstyrelsen vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, da de i sjældne tilfælde kunne forårsage alvorlige blodpropper.

Claus Jantzen havde feber i to måneder efter sin Astrazeneca-vaccination.

Dette skulle ifølge hospitalerne have øget opmærksomheden på potentielle bivirkninger hos de mange patienter, der vælger at henvende sig med frygten for netop de alvorlige bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at de har modtaget næsten 50.000 indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination. Det tal er en del højere end de 7000 indberetninger, styrelsen normalt modtager på et år i forbindelse med alle former for lægemidler.

De mange henvendelser skal ses i lyset af, at 72 procent af den danske befolkning ifølge Statens Serum Institut har påbegyndt deres vaccination mod coronavirus.