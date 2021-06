Hospitaler venter på retningslinjer: Kræver stadig mundbind

I Danmark kan borgerne mandag efter mange måneders brug af mundbind smide det, når de skal handle ind, til frisør eller køre med offentlig transport, hvor de sidder ned.

Men på landets hospitaler kommer man stadig til at blive mødt med kravet om brug af mundbind. Det skriver Jyllands-Posten, der har talt med fire af landets universitetshospitaler, der alle meddeler, at kravet fortsat gælder fra mandag.

Forklaringen er blandt andet, at hospitalerne endnu ikke har fået retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt mundbindet også kan smides på hospitaler.

Hanne Dahlerup, der chef for ledelse og kommunikation på Aarhus Universitetshospital, siger til avisen, at hospitalet ikke ønsker at skabe 'unødig forvirring', inden man har en klar udmelding.

- Indtil vi har en klar melding fra Sundhedsstyrelsen, fortsætter vi som hidtil med krav om mundbind og holder fast i den nuværende skiltning. Vi ønsker ikke at skabe unødig forvirring frem og tilbage. Så for at undgå det er det bedre at vente på en afklaring, siger hun.

Samme holdning har Rigshospitalet, ligesom Odense Universitetshospital, der på Facebook minder om, at mundbindet altså ikke kan smides mandag, hverken på hospitalsgangene, testcentre eller vaccinationscentre.

- Vi afventer at høre fra Sundhedsstyrelsen, om de ændrede regler for mundbind også gælder på sygehuse og i resten af sundhedsvæsenet. Vi håber på jeres forståelse og vil naturligvis ændre reglerne i det øjeblik, vi får besked om det, skriver Odense Universitetshospital på Facebook.

Aalborg Universitetshospital skriver også på Facebook, at man afventer retningslinjer.

Meldingen fra regeringen, der natten til torsdag med et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om at fjerne en lang række restriktioner, har indtil videre været, at kravet om mundbind eller visir fjernes alle steder undtagen i offentlig transport, når man står op, fra mandag 14. juli.

Fra 1. september bliver kravet om mundbind i offentlig transport helt fjernet.