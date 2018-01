Hospitalsansat efterlyste varmt tøj til hjemløse: - Det gør hun ikke igen

Aase fra Akutmodtagelsen på Rigshospitalet var i den bedste mening, da hun i begyndelsen af november lavede et helt privat opslag på Facebook, hvor hun efterlyste varmt tøj til nogle af de hjemløse, som de ansatte behandler.

Til gengæld var hun ikke i stand til at overskue konsekvensen ved opslaget, og nu er kommunikationsafdelingen på Rigshospitalet blevet sat ind for at forhindre folk i at valfarte til opgang 3 i Rigshospitalets kælder med tøj i poser og sække.

Det fortæller Rigshospitalets kommunikationskonsulent Jesper Sloth Møller til Ekstra Bladet.

- Aase bragte opslaget i den bedste mening tilbage i november. Dengang fik vi rigtig meget tøj ind, selv om der faktisk slet ikke var behov for det. Vi havde ikke plads til tøjet og måtte levere det til en tøjindsamler. Og faktisk havde vi i forvejen en aftale med en tøjindsamler, som kan levere tøj, når der er behov for det. Det vidste Aase ikke. Det ved hun nu. Og det gør hun ikke igen, siger Jesper Sloth Møller til Ekstra Bladet.

Aases opslag er ikke bare blevet delt af hende selv. Det er også blevet kopieret af andre, som har lavet deres egne opslag. Det er disse, som ifølge kommunikationsafdelingen på Rigshospitalet er ved at gå viralt igen.

Opslaget, som Aase skrev, kunne lyde som om, at det var fra officiel side, at Rigshospitalet efterlyste tøj. Men det var det ikke, fortæller Jesper Sloth Møller.

- Det er hende selv, der i bedste mening valgte at lave et opslag, fortæller han.

I opslaget skrev Aase blandt andet: 'En lille forespørgsel fra Rigshospitalet. Vinteren er over os, og det skulle blive en rigtig kold en af slagsen! Vi mangler i TraumeCenter varmt tøj til vores hjemløse patienter, som går på gaden igen efter udskrivelse.'

Det fik ifølge Jesper Sloth Møller så mange til at komme med tøj, at det blev for meget.

Når Rigshospitalets pressefunktion er blevet sat ind i forsøget på at forhindre varmt tøj i at blive indleveret, så skyldes det, at man har konstateret, at Aases opslag er blevet kopieret og delt, og at det er ved at gå viralt igen.

- Vi vil helst ikke have, at det sker igen. Vi risikerer at komme til at stå med en masse tøj, som vi ikke har behov for. Det, der er problemet, er, at der ikke rigtig er styring med det med sådan et opslag. Så vælter det ind. Vi vil hellere opfordre folk til at aflevere tøjet til en tøjindsamler frem for at bruge kræfter på at komme til os, forklarer Jesper Sloth Møller.