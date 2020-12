Hospitalsansat ødelagde vacciner

Det kan blive dyrt for en sølvpapirshat fra Wisconsin, der forleden valgte at ødelægge en stor portion coronavacciner med vilje.

Den hospitalsansatte, som arbejdede på Aurora Medical Center i den amerikanske stat, tog helt bevidst 500 doser vaccine ud af køleskabet og lod dem stå ude natten over. Det skriver NTB. Formålet var, indrømmede den ansatte efterfølgende, at ødelægge vaccinen.

Hospitalet oplyser, at vaccinedoserne, da de blev opdaget om morgenen, var ødelagte og måtte kasseres.

Coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech skal opbevares ved minimum 70 graders frost og kan kun holde sig fem dage i køleskabet. Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix

I en pressemeddelelse forklarer Aurora Medical Center, at den ansatte med de negative følelser overfor coronavacciner øjeblikkeligt er blevet bortvist og samtidig anmeldt til politiet.

- Vi tror fortsat på, at vaccination er vejen ud af pandemien. Af samme grund er vi meget skuffede over, at en ansat hos os har handlet på en måde, som betyder, at mere end 500 mennesker, som skulle have haft vaccinen, nu har fået udskudt deres vaccination med hvad det indebærer, skriver hospitalet til slut i meddelelsen.