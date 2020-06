Hospitalsansatte sendt hjem: Patient var smittet

16 medarbejdere på Aalborg Universitetshospitals afdeling i Farsø er blevet sendt hjem, efter en opereret patient er konstateret smittet.

Det skriver Nordjyske.

- Patienten blev testet tre dage før operationen. Selve prøvesvaret forelå ikke inden operationen, og vi har derfor fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, der betyder at vi skal og bør operere patienten på trods af det manglende prøvesvar. Da patienten skulle udskrives efterfølgende, blev der foretaget en ny test. Denne viste sig at være positiv, og det er på den baggrund, at vi nu har iværksat smitteopsporing, lyder det fra lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital Michael Braüner Schmidt over for Nordjyske.

Det personale, der havde været i kontakt med patienten blev derfor bedt om ikke at møde på arbejde, mens det øvrige personale på sengeafsnittet skal testes og en anden patient er blevet isoleret.

Tilfældet kommer i kølvandet på, at særligt Hjørring Kommune, der ligger nord for Farsø, har været genstand for mange nye smittetilfælde, hvilket betyder, at kommunen de seneste dage har været den i landet, hvor der har været flest nye tilfælde.

Det er uvist, om den omtalte patient har relationer til Hjørring Kommune, eller om smitten stammer et andet sted fra.