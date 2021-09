Hospitalsbyggeri overskrider budgettet med mindst 190 millioner kroner

Budgettet på Nyt Hospital Herlev vil – alt efter scenarie - blive overskredet med mellem 190 og 335 mio. kr. svarende 7-13 pct.

Det fremgår af Nyt Hospital Herlevs kvartalsrapport for andet kvartal 2021, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Nyt Hospital Herlev har et budget på godt 2,3 mia. kr., men det er altså ikke nok til at dække de ekstra udgifter, som især fejl på de tekniske installationer har medført.

- De store, alvorlige fejl begået af vores tidligere entreprenør Inabensa er den hovedsagelig årsag til, at rammen bliver sprængt, siger Ole Kristian Bottheim, vicedirektør i Center for Ejendomme i Region Hovedstaden, til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Der var ellers indregnet en buffer i budgettet, men den er altså ikke stor nok til at dække de ekstra udgifter til hospitalsbyggeriet.

Den oprindelige plan var, at indflytningen på hospitalet skulle være sket i marts 2019.

Siden blev tidsplanen revideret flere gange, og det blev besluttet at flytte ind i bygningerne i to etaper.

Akutmodtagelse, børnemodtagelse og sengeafsnit blev taget i brug i juni 2021. Indflytningen i kvinde/barn-centeret, som er det, der mangler, forventes at blive til december.

Det skyldes, at der i løbet af første og andet kvartal 2021 er konstateret en række fejl og mangler især på vigtige installationer og anlæg som brand, alarmer og sikkerhedsbelysning, som ifølge bygherren er Inabensas skyld.

Den spanske entreprenør, der i oktober 2020 år blev smidt af hospitalsprojektet, har løbende pure afvist at være skyld i forsinkelsen, og det har ikke været muligt for Licitationen at få kontakt til dem inden deadline.