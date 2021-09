Hotdog-konge i første hug

Der var ædegilde for fuld udblæsning, da pølseproducenten Steff Houlberg i samarbejde med Aalborg Cityforening og Visit Aalborg for 10. gang afviklede danmarksmesterskabet i, hvem der kan spise flest hotdog på 15 minutter.

Den regerende mester fra 2019 - i fjor var konkurrencen aflyst grundet corona - blev i første omgang udråbt som vinder, og derfor havde Mikael Berg Larsen alias 'Galhalsen' fra Vejle nået at glæde sig over sin anden titel i træk, da overdommer Micki Cheng, kendt fra DR-programmet Bagedysten og snarlig deltager i næste TV2-udgave af 'Vild med dans', måtte korrigere resultatet.

Der blev ædt - og skyllet ned med blandt andet cola - til den store guldmedalje på scenen ved Honnørkajen i Aalborg fredag aften ved 2021-udgaven af DM i hotdog-spisning. Foto René Schütze

Debutanten Martin Munkholm fra Randers var ligesom Mikael Berg Larsen noteret for at have spist 35 hotdog, da slutsignalet lød, og den 35-årige randrusianer blev udråbt til vinder, fordi han var gået i gang med sin 35. og sidste 'skaldede franskmand i sovepose', som nationalspisen også kaldes, før end den jævnaldrende 'Galhalsen'.

- Jeg er overrasket, jeg havde slet ikke regnet med at stå her som vinder første gang, jeg var med, sagde den noget befippede Martin Munkholm, hvis statur var blandt de mindste i finalefeltet på scenen ved Honnørkajen i Aalborg, hvor skønsmæssigt 4-500 mennesker heppede i den lune sensommeraften.

Jeg spiser generelt meget

Kun to sekunder skilte nummer 1 og 2, mens Robert Olsen fra Maribo nåede at fortære 31 hotdog, inden han fik et rejsegavekort til en værdi af 5000 kroner for sin tredjeplads. Martin Munkholm fik et lignende kort til en værdi af 20.000, mens Mikael Berg Larsen fik ét til en værdi af 10.000 kroner.

Da Mikael Berg Larsen vandt det seneste DM i 2019, nåede han at spise 27 pølser svøbt i brød og tilsat to striber - ketchup, sennep eller remoulade - og en valgfri topping i form af enten rå eller ristede løg eller agurkesalat. Det sidste fravalgte alle finaledeltagerne dog på forhånd, fordi det fylder mere i maven end løg.

Ingen af deltagerne gik sultne i seng, men måske havde nogle af dem ondt i maven efter hotdog-konkurrencen i Aalborg. Foto René Schütze

- Jeg har lidt ondt i maven og kommer nok til at lide senere i aften, når min kone og jeg skal mødes med venner i et lejet sommerhus ved Karup, sagde Martin Munkholm og tilføjede, at hans bedste forklaring på, at han blev en overraskende vinder nok er, at han generelt spiser meget.

Ikke kommet sovende til det

Den slagne taber, 'Galhalsen', havde ellers ligget i spidsen fra start til næsten-slut. Grillbar-ejeren fra Vejle tog dog nederlaget med godt humør og oprejst pande.

- Umiddelbart bliver man selvfølgelig skuffet, når man har været så tæt på sejren. Men når det er sagt, så har jeg stor respekt for Martin, der virkelig leverede varen som debutant, sagde en mæt, men veltilpas Mikael Berg Larsen og fortsatte:

- Tro mig, man kommer altså ikke sovende til sådan en sejr. Han har virkelig forberedt sig.

De tre øverst placerede ved DM i hotdog-spisning 2021. Fra venstre er det vinderen Martin Munkholm, i midten er det nummer tre Robert Olsen og til højre nummer to Mikael Berg Larsen. Foto René Schütze

Deltagerne blev inden ædegildets begyndelse mindet om, at hvis de kastede op, blev de diskvalificeret. Det skete heldigvis ikke for nogen af dem, men da Mikael Berg Larsen havde spist sin 23. hotdog efter otte minutter, lignede han for en kort bemærkning en bræk-kandidat. Jimi Van Dijk fra Korsør sluttede på sidstepladsen efter at have klemt imponerende 15 hotdog ned på 15 minutter.

Rekordmanden holdt pause

Den seksdobbelte DM-vinder i hotdog-spisning og rekordindehaveren med 42 spiste hotdog på 15 minutter, Ruben Mikkelsen fra Aalborg, overrakte med en blanding af beundring og misundelse vinderpræmien til Martin Munkholm.

- Jeg må da indrømme, at det klør lidt i smagsløgene nu, hvor jeg kan mærke stemningen, sagde Ruben Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Han har valgt at holde pause og lade nye kræfter komme til, som han siger, men det er ikke ensbetydende med, at han ikke kan finde på at gøre comeback på et senere tidspunkt.

Den seksdobbelte DM-vinder, Ruben Mikkelsen, overrækker vinderpræmien til Martin Munkholm, der overraskede alt og alle ved at vinde årets DM. Foto René Schütze

Hans respekt for den vindende Martin Munkholm var indiskutabel, og Ruben Mikkelsen ved på egen krop, hvad det vil sige at være en velforberedt DM-vinder.

- Det tager cirka et halvt år at træne sig op til at kunne vinde. Det sker blandt andet ved, at man gradvist spiser mere og mere for at udvide mavesækken og ved at træne kæberne med tyggegummi, forklarede den 45-årige tidligere seksdobbelte DM-vinder.