Hotdog-Ruben er mæt: DM i hotdog-spisning bliver uden mesteren

- Jeg synes, at der er nogle andre der skal have lov til at komme til fadet. Det kræver enormt overskud at sætte sig op til DM i hotdog-spisning, og det har jeg ikke i år. Og jeg er typen, der ikke stiller op til noget for at tabe. Så i år holder jeg et sabbath-år fra DM, siger Ruben Mikkelsen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Der er mange andre ting, der har taget fokus i mit liv i år, og lysten skal jo også være der. Og det er den ikke rigtig i år.

Den seksdobbelte DM vinder i hotdog-spisning vil dog ikke for altid kaste håndklædet i ringen.

- Men en pause kan det jo være, at det bliver endnu federe at give den gas til næste år. Jeg smider nemlig ikke håndklædet i ringen for altid. Jeg har tænkt mig at stille op igen i 2020, siger Ruben.

Ruben har en hurtig og effektiv stil, når han kyler hotdogs ned i ædespalten. (Foto: SCHÜTZE RENÉ)

Virkelig hårdt at spise så mange hotdogs

- Hvor lang tid har det egentlig taget for dig at blive dig selv igen, hver gang du har vundet DM i hotdog-spisning?

- De første par dage efter konkurrencen går med jævnlige toiletbesøg og væskeindtag. Det er krævende at spise så mange hotdogs. Og der plejer også at gå 14 dage, før jeg kan spise normalt igen i stedet for bare at høvle maden ind, siger Ruben, der lover sine mange fans, at han er klar til at kyle hotdogs i ædespalten til næste år.

Og det er mange hotdogs, der bliver sat til livs under DM. I 2017 spiste Ruben f.eks. 36 hotdogs på kun et kvarter. Værsgo og spis!

Her er konkurrencen benhård. Men Ruben rykker effektivt. (Foto: SCHÜTZE RENÉ)

Hotdog på menuen

Igen i år bliver det Gammeltorv i Aalborg der skal danne rammen om årets finale i DM i Hotdog-spisning, hvor Danmarks næste hotdogkonge skal findes. Og der er lagt op til et brag af et ædegilde fredag den 31. maj.

Dagens program starter allerede fra kl. 13.00 med musik, loungeområde og billige hotdog. Klokken 16.00 skydes Hotdog Banko i gang med Micki Cheng. Fra klokken 17.45 bliver finalisterne præsenteret på scenen, inden de 10 hotdogsultne kombattanter klokken 18.00 bliver sat i gang i kampen om den eftertragtede titel som Danmarks Hotdogkonge. Og i år bliver det altså uden Hotdog-Ruben.

Sådan ser man ud, når sejren er nær. Ruben guffer i sig. (Foto: SCHÜTZE RENÉ)