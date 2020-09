Hotel d'Angleterre dropper juletradition

For mange mennesker bliver det ikke rigtig jul, uden at de har været forbi Kongens Nytorv i København og se Hotel d'Angleterre afsløre og tænde deres juledekoration.

Spørgsmålet er derfor, om det i så fald bliver jul anno 2020. På grund af udbruddet med covid-19 har luksushotellet nemlig valgt at droppe traditionen i år.

Det oplyser de på Facebook.

'Det er med tungt hjerte, at vi har måtte tage den svære beslutning at aflyse dette års afsløring af juledekorationen på vores facade. Vi værdsætter højt, at folk fra nær og fjern kommer til Kongens Nytorv denne eftermiddag i november og tager del i fejringen af julens komme, men det ville være uansvarligt at give anledning til, at så mange mennesker samles i disse tider,' lyder det fra d'Angleterre.

Der bliver altså derfor ikke nogen bestemt dag, hvor man kan se julepynten blive afsløret.

Afsløringen af julepynten trækker traditionelt mange mennesker fra nær og fjern. Netop det er årsagen til, at traditionen bliver droppet i år. Arkivfoto: Andreas Merrald

Hotellet lover dog, at der stadig vil blive pyntet op til jul.

'Men det bliver ikke i vanlig skala, og det bliver uden den store åbningsceremoni,' lyder det.

D'Angleterre lover, at traditionen vil være tilbage i 2021, hvis 'alt går vel'.