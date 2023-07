Hotel løser lorte-problem - ekspert har armene nede

Måske har du oplevet det.

Du skal lave nummer to på hotelværelsets toilet, som du lige er tjekket ind på med din flamme. Men du har endnu ikke lyst til at spolere tanken om, at der faktisk hverken kommer blomster eller skøn odør fra din endetarm.

Det har Esbjergs nye hotel, A Place To, tegnet af BIG arkitekterne og Bjarke Ingels nu fundet en løsning på.

- Vi oplever ofte, at folk, når de alligevel er nede i lobbyen for at låne en pude, lige skal bruge vores toilet. Det er de selvfølgelig velkomne til, men jeg tror, der er mange, der ikke bryder sig om at gå på toilettet, når den anden er inde på værelset, siger hotelchef Helle Tingberg til Politiken.

Posen er en del af hoteloplevelsen, hvis man er to på et værelse. Ellers kan folk udefra gå ind i hotellobbyen og købe en med til 15 kroner.

Den indeholder letparfumeret skum, som hældes direkte i toiletkummen og dæmper både plaskelyde og fjerner fæces-lugt.

Ikke begejstret

Selvom hotelchefen er begejstret for denne mulighed, er den ikke gengældt af Dennis Raahave, der er speciallæge i mave-tarm-sygdomme, som Politiken har talt med.

Han mener, det er 'at skrue tiden tilbage', hvis man forsøger at skjule en naturlig kropslugt, som afføring er.

Det afskrækker dog ikke Helle Tingberg, som mener, at poserne kan sætte gang i toiletsnakken.

