Hotel ødelægger Jimmis bryllupsrejse: Blev tilbudt ombooking til 22.000 kroner

Billederne man møder, når man vil bestille en rejse til Canabay Coral House Suites i Den Dominikanske Republik hos Tui, er lækre.

Men det, der mødte Jimmi Nielsen og familien bestående af tre børn og kone, da de nåede dertil, var bogstavelig talt et hul i jorden.

- Min søn er faldet ned i et hul, de har lavet i græsplænen ved poolen, så han har haltet de seneste to dage.

- Træningscenteret er lukket, restauranten er lukket, der er larver i poolen og hundelort på græsplænen. Det er småting, men det hober sig op, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Tui er det nogle rør til poolen, som skal skiftes. Privatfoto

Særlig rejse

Og det er ekstra ærgerligt, for det er en speciel rejse.

- Vi har brugt vores bryllupspenge på den her rejse, og så bliver man selvfølgelig ked af det, når det er sådan her, siger Jimmi Nielsen.

Ifølge Jimmi Nielsen ligner dette overhovedet ikke, hvad han har købt. Privatfoto

Medarbejderne på hotellet fortæller, at det skyldes renovering.

- Men det stod der ikke noget om, da vi bestilte rejsen. Så havde vi aldrig købt den, siger den ærgerlige familiefar.

Opgradér for 22.928 kroner

Efter at have brokket sig til Tui, blev Jimmi Nielsen tilbudt et andet hotel. Det ville dog koste ham hele 22.928 kroner, og han skulle svare ja eller nej inden for 30 minutter. Det blev et nej.

- Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Der blev jeg vred. De lover alt muligt andet, men der er ingenting. Det er for dårligt.

Jimmi Nielsen blev tilbudt en ombookning - til næsten 23.000 kroner. Privatfoto

Ifølge Tui er der dog tale om en klar fejl fra deres side.

Sms'erne er udtryk for en fejl, forklarer Tui. Foto: Privatfoto

Tui: - Selvfølgelig skal man stole på billederne

Pressetalsmand hos Tui Aleksander Brohus mener, at der tale om en fejl fra rejseselskabets side.

- I øjeblikket er der renovering på hotellet, hvorfor restauranten for eksempel er lukket. Der er blevet tilbudt transport til nogle andre restauranter, men der har vi nu fundet ud af, at forholdene har været under vores standard. Det vil vi selvfølgelig kigge på.

- Men billederne på jeres hjemmeside viser jo et helt andet hotel end det, Jimmi Nielsen er kommet ned til. Hvordan kan det være?

- Man skal kunne forvente, at det ser ud som på billederne. Vores guider har været ude at kigge på hotellet, ligesom ejeren af hotellet også har været derude. Vi har ikke været forberedt på, at det skulle se sådan ud. Vi forsøger at løse det så hurtigt, vi kan.

- Da han senere forsøger at komme hen på et andet hotel, får han ét alternativ, som koster mere end den originale rejse, og tidsfristen er 30 minutter. Hvad tænker du om det?

- Det omtalte tilbud er en fejl. Det er kun én mulighed ud af flere, og den er dyrere, fordi det er all inclusive i modsætning til det nuværende hotel.

- Men formuleringen er vel hård?

- Jeg har ikke set sms'erne, så det skal jeg ikke kunne sige. Men der vil være en, der tager fat i gæsten i morgen (tirsdag, red.). Hvis det er blevet udlagt, som om det er den eneste løsning, så er det en fejl, siger pressetalsmand Alexander Brohus.

Familien er efter Ekstra Bladets henvendelse blevet flyttet til et andet hotel uden meromkostninger.