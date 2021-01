Hoteldirektør om borgmester-brev: - Voldsomt blæst op

Til borgmestrene i følgende kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Gentofte, Egedal, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

Kære kollegaer

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år, og at I er raske trods vores høje smittetryk.

Jeg skriver til jer, fordi vi alle sammen kommer fra kommuner, der bruger Zleep Hotel i Høje Taastrup til at isolere corona-smittede borgere, der ikke selv har mulighed for at isolere sig. Og jeg får meldinger om, at nogle af de isolerede borgeres adfærd har været groft hensynsløs og uansvarlig.

Jeg har hørt om isolerede borgere, der holder fest på værelserne. Andre opfører sig, som om de er på ferieophold, og spiser deres mad i hotellets restaurant, eller går på shopping i City 2. Nogle kører ræs på parkeringspladsen, og listen over uansvarlig adfærd er vist endnu længere.

Deres egoistiske og hensynsløse adfærd betyder, at vi nu er nødt til at betale for, at der også kommer vagter på hotellet.

Jeg har ikke ord for, hvor vred jeg er over den opførsel. Det er respektløst over for det samfund, som betaler for deres ophold, og så udgør de samtidig en regulær smitterisiko i forhold til andre mennesker på hotellet og i området, for de er jo smittede, selvom de måske ikke har symptomer.

Jeg er fuldt ud klar over, at de fleste isolerede borgere opfører sig ordentligt, og måske også er meget syge, og har brug for vores hjælp. Men ballademagernes adfærd er så grov, at vi bliver nødt til at få den stoppet. Og jeg må sige, at jeg er provokeret over, at vores skattekroner nu skal bruges til at betale for vagter - udover de penge samfundet allerede bruger på deres værelse og forplejning.

For at få det stoppet vil jeg foreslå, at vi retter en samlet henvendelse til regeringen, hvor vi præsenterer problemet, og foreslår en løsning. Mit bud på en løsning er, at de hensynsløse borgere får en regning på opholdet og udgiften til vagter. De nærmere detaljer kan vi bede administrationerne om at få på plads.

Med venlig hilsen

Pernille Beckmann

Borgmester