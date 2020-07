Hotelkæde går konkurs

First Hotels er fortid i Danmark, efter det norske moderselskab har indgivet en konkursbegæring

Hotel-kæden First Hotels må dreje nøglen om i Danmark. Det skriver EjendomsWatch.

Kædens tre hoteller i Odense, Aalborg og København lukker ned som konsekvens af, at den norske Maribel-koncern i sidste uge blev begæret konkurs.

Selvom kæden havde afvist, at den danske del af deres virksomhed også skulle lade livet af den grund, annoncerede kuratoren Per Astrup Madsen ikke desto mindre, at fallitten var en realitet.

Ifølge meddelelsen gik Sø- og Handelsretten allerede i gang med at behandle konkursen tirsdag, skriver EjendomsWatch.