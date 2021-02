Hotelkonge er død

Topchefen for verdens største hotelkæde Marriott Arne Sorenson er død

Topchefen for verdens største hotelkæde Marriott Arne Sorenson er død af kræft 62 år gammel.

Det skriver en række medier herunder NBC News.

Arne Sorenson var den første til at bestride posten uden at hedde Marriott til efternavn.

I 2019 meddelte han, at han var ramt af kræft, og i denne måned meddelte koncernen, at han ville trappe ned på sit arbejde og bruge mere tid sammen med familien.

Han overtog posten i 2012, og kæden roser ham for at være en meget menneskelig topleder. Han også været på lister over de bedste topchefer i USA.

Men han var også særdeles samfundsbevidst. I 2009 kom det frem, at han var erklæret demokrat, siden har han også støttet republikanere, ligesom flere politikere har fået økonomiske donationer.

Kæden har meddelt, at de vil præsentere hans afløser inden for de næste par uger.

Arne Sorenson efterlader sig kone og fire børn.

